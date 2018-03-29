Штаб Трампа запідозрили у зв'язках з розвідкою РФ

КИЇВ. 29 березня. УНН. Партнер Пола Манафорта, колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, Рік Гейтс контактував з екс-офіцером російської розвідки в останні тижні президентської кампанії у США 2016 року. Про це йдеться в судових документах, поданих спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує "російський слід" в американських виборах, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.