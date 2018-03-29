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Штаб Трампа запідозрили у зв'язках з розвідкою РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Партнер Пола Манафорта, колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа, Рік Гейтс контактував з екс-офіцером російської розвідки в останні тижні президентської кампанії у США 2016 року. Про це йдеться в судових документах, поданих спецпрокурором Робертом Мюллером, який розслідує "російський слід" в американських виборах, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

У документах екс-розвідник вказується як "особа А", яка в той час працювала для кампанії. Американські ЗМІ повідомляють з посиланням на поінформовані джерела, що "особою А" є Костянтин Килимник. Килимник впродовж років нібито співпрацював з Полом Манафортом в Україні, коли той працював на "Партію регіонів" Віктора Януковича і продовжував спілкуватись з ним протягом президентської кампанії 2016 року, пише видання.

Повідомляється, що Гейтс мав часті телефонні розмови із Килимником у вересні і жовтні 2016 року – за кілька тижнів до листопадових виборів у США.

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Сам Манафорт заперечував, що Килимник мав зв’язки з російською розвідкою. Але в судовому документі йдеться, що Гейтс казав партнерові, що "особа А" була "колишнім офіцером ГРУ" - російського управління військової розвідки.

Мюллер вже звинуватив Гейтса і Манафорта у злочинах, не пов’язаних із їхнім зв’язком із ймовірним колишнім розвідником Росії. Минулого місяця Гейтс визнав себе винним у брехні ФБР і у змові проти США – тепер він співпрацює зі слідством Мюллера.

Ймовірні контакти Гейтса з колишнім офіцером розвідки були розкриті в документі про винесення вироку юристу Алексу ван дер Зваану. На початку року той визнав себе винним у наданні неправдивих свідчень ФБР щодо взаємодії з Гейтсом і колишнім офіцером розвідки Росії. Вирок має бути озвучений Зваану 3 квітня.

Килимник, чиє місце перебування наразі невідоме, заперечує наявність зв’язків з російською розвідкою, пише видання.

У Білому домі заявили, що президент США Трамп не розглядає можливості звільнення Мюллера.

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