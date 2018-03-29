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Штаб Трампа заподозрили в связях с разведкой РФ

Штаб Трампа заподозрили в связях с разведкой РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Партнер Пола Манафорта, бывшего главы избирательного штаба Дональда Трампа, Год Гейтс контактировал с экс-офицером российской разведки в последние недели президентской кампании в США 2016 года. Об этом говорится в судебных документах, поданных спецпрокуроры Робертом Мюллером, который расследует "русский след" в американских выборах, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .

В документах экс-разведчик указывается как "лицо А", в то время работала для кампании. Американские СМИ сообщают со ссылкой на информированные источники, "лицом А" является Константин Килимник. Килимник годами якобы сотрудничал с Полом Манафортом в Украине, когда тот работал в "Партию регионов" Виктора Януковича и продолжал общаться с ним в течение президентской кампании 2016 года, пишет издание.

Сообщается, что Гейтс имел частые телефонные разговоры с КИЛИМНИК в сентябре и октябре 2016 года - за несколько недель до ноябрьских выборов в США.

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Сам Манафорт отрицал, что Килимник имел связи с российской разведкой. Но в судебном документе говорится, что Гейтс говорил партнеру, что "лицо А" была "бывшим офицером ГРУ" - российского управления военной разведки.

Мюллер уже обвинил Гейтса и Манафорта в преступлениях, не связанных с их связью с вероятным бывшим разведчиком России. В прошлом месяце Гейтс признал себя виновным во лжи ФБР и в заговоре против США - теперь он сотрудничает со следствием Мюллера.

Вероятные контакты Гейтса с бывшим офицером разведки были раскрыты в документе о вынесении приговора юристу Алексу ван дер Звааном. В начале года тот признал себя виновным в даче ложных показаний ФБР по взаимодействию с Гейтсом и бывшим офицером разведки России. Приговор должен быть озвучен Звааном 3 апреля.

Килимник, чье местонахождение пока неизвестно, отрицает наличие связей с российской разведкой, пишет издание.

В Белом доме заявили, что президент США Трамп не рассматривает возможности освобождения Мюллера .

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