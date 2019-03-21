Трамп відреагував на статтю щодо "української змови на користь Клінтон"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп відреагував статтю видання The Hill з інтерв'ю генпрокурора України Юрія Луценка, в якому він розповідає, що розслідує "українську змову на користь Гілларі Клінтон". Відповідний твіт Трамп опублікував у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
Так, президент США процитував висловлювання журналіста.
"Джон Соломон: зі зникненням російської змови, з’являється українська змова, щоб допомогти Клінтон", - написав Трамп.
Сам журналіст видання The Hill Джон Соломон представив свою статтю таким підписом:
"Чи намагалася Україна таємно допомогти Гілларі Клінтон виграти вибори 2016 року? Головний прокурор каже, що є достатньо доказів, щоб розпочати розслідування", - написав Соломон.
Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що він почав розслідування того, чи не навмисне правоохоронні органи України "злили" фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-очільника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Гілларі Клінтон.