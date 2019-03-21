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Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон"

Киев • УНН

 • 26348 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп отреагировал статью издания The Hill с интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором он рассказывает, что расследует "украинский заговор в пользу Хиллари Клинтон". Соответствующий твит Трамп опубликовал в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон"

Так, президент США процитировал высказывание журналиста.

"Джон Соломон: с исчезновением российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", - написал Трамп.

Сам журналист издания The Hill Джон Соломон представил свою статью такой подписью:

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года? Главный прокурор говорит, что есть достаточно доказательств, чтобы начать расследование", - написал Соломон.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование того, не нарочно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.

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