Трамп отреагировал на статью об "украинском заговоре в пользу Клинтон"

Так, президент США процитировал высказывание журналиста.

"Джон Соломон: с исчезновением российского заговора, появляется украинский заговор, чтобы помочь Клинтон", - написал Трамп.

Сам журналист издания The Hill Джон Соломон представил свою статью такой подписью:

"Пыталась ли Украина тайно помочь Хиллари Клинтон выиграть выборы 2016 года? Главный прокурор говорит, что есть достаточно доказательств, чтобы начать расследование", - написал Соломон.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование того, не нарочно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США об экс-главы штаба Дональда Трампа Пола Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон.