Луценко заявив, що розслідує "українську змову на користь Клінтон"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що він почав розслідування того, чи не навмисне правоохоронні органи України "злили" фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-очільника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Хілларі Клінтон. Про це Луценко повідомив в інтерв'ю Hill.TV, частина з якого опублікована у статті під назвою "Поки російська змова згасає, з'являється українська змова на користь Клінтон", передає УНН.
Витік даних так званої "чорної бухгалтерії" у ЗМІ США викликала відставку Манафорта з штабу Трампа і привела до одного з ключових обвинувачень під час розслідування змови з Росією, яке ведуть щодо Трампа протягом останніх двох з половиною років.
Розслідування Генерального прокурора було викликано тим, що український парламентар оприлюднив аудіозапис, на якому нібито високопоставлений представник правоохоронних органів заявляє, що його агентство "злило" фінансові звіти Манафорта, щоб допомогти кампанії Клінтон.
Депутат також заручився рішенням суду про те, що витік становив "незаконне вторгнення в американську виборчу кампанію", заявив Луценко.
За його словами, запис є досить серйозним твердженням, щоб виправдати початок розслідування, і одна з його проблем полягає у тому, що українські правоохоронні органи мали часті контакти з посольством США адміністрації Обами у Києві в той час.
"Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цій інформації", - сказав Луценко.
Як повідомляв УНН, Луценко заявив, що посол США в Україні Марі Йованович вручила йому список осіб, яких не можна притягати до відповідальності.