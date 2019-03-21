Луценко заявив, що розслідує "українську змову на користь Клінтон"

КИЇВ. 21 березня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що він почав розслідування того, чи не навмисне правоохоронні органи України "злили" фінансові звіти під час президентської кампанії 2016 року в США про екс-очільника штабу Дональда Трампа Пола Манафорта, намагаючись вплинути на вибори на користь Хілларі Клінтон. Про це Луценко повідомив в інтерв'ю Hill.TV, частина з якого опублікована у статті під назвою "Поки російська змова згасає, з'являється українська змова на користь Клінтон", передає УНН.