Луценко заявил, что посол США передала ему список "неприкасаемых"

"К сожалению, во время первой встречи с американским послом в Киеве (Мари Йованович) дала мне список людей, которых мы не должны привлекать к ответственности. Я считаю, что это недопустимо. Никто в этой стране: ни наш Президент, ни наш парламент, ни наш посол, не остановит меня от рассмотрения дела, если это преступление", - сообщил Луценко.

Как рассказал Генпрокурор, эта встреча состоялась, когда украинская сторона "открыла дело о хищении правительственной технической помощи США на сумму 4 млн долл".

Напомним, ГПУ предложила США сотрудничество в деле Манафорта.