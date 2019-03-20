Луценко заявив, що посол США передала йому список "недоторканих"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович вручила Генпрокурору Юрію Луценку список осіб, яких не можна притягати до відповідальності. Про це Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю американському виданню The Hill, яке було опубліковано, 20 березня, передає УНН.
“На жаль, під час першої зустрічі з американським послом у Києві (Марі Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні притягати до відповідальності. Я вважаю, що це неприпустимо. Ніхто у цій країні: ні наш Президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинить мене від розгляду справи, якщо це злочин”, – повідомив Луценко.
Як розповів Генпрокурор, ця зустріч відбулась тоді, коли українська сторона “відкрила справу про розкрадання урядової технічної допомоги США на суму 4 млн дол”.
Нагадаємо, ГПУ запропонувала США співпрацю у справі Манафорта.