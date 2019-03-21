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Луценко заявил, что расследует "украинский сговор в пользу Клинтон"

Киев • УНН

 • 11560 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что он начал расследование, не умышленно ли правоохранительные органы Украины "слили" финансовые отчеты во время президентской кампании 2016 года в США по экс-главе штаба Дональда Трампа Полу Манафорта, пытаясь повлиять на выборы в пользу Хиллари Клинтон. Об этом Луценко сообщил в интервью Hill.TV, часть которого опубликована в статье под названием "Пока российский сговор угасает, появляется украинский сговор в пользу Клинтон", передает УНН.

Луценко заявил, что расследует "украинский сговор в пользу Клинтон"

Утечка данных так называемой "черной бухгалтерии" в СМИ США спровоцировала отставку Манафорта из штаба Трампа и привела к одному из ключевых обвинений в ходе расследования сговора с Россией, которое ведут в отношении Трампа в течение последних двух с половиной лет.

Расследование Генерального прокурора было вызвано тем, что украинский парламентарий обнародовал аудиозапись, на которой якобы высокопоставленный представитель правоохранительных органов заявляет, что его агентство "слило" финансовые отчеты Манафорта, чтобы помочь кампании Клинтон.

Депутат также заручился решением суда о том, что утечка составила "незаконное вторжение в американскую избирательную кампанию", заявил Луценко.

По его словам, запись является достаточно серьезным утверждением, чтобы оправдать начало расследование, и одна из его проблем заключается в том, что украинские правоохранительные органы имели частые контакты с посольством США администрации Обамы в Киеве в то время.

"Сегодня мы начнем уголовное расследование по этому поводу и дадим правовую оценку этой информации", - сказал Луценко.

Как сообщал УНН, Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович вручила ему список лиц, которых нельзя привлекать к ответственности.

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