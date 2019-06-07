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Трамп: відносини США і РФ були зіпсовані розслідуванням Мюллера

Трамп: відносини США і РФ були зіпсовані розслідуванням Мюллера

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Відносини Росії і США були зіпсовані розслідуванням щодо втручання Москви в американські вибори, яким займався спецпрокурор Роберт Мюллер, але можуть бути налагоджені. Про це заявив у четвер президент Дональд Трамп в інтерв'ю телеканалу Fox News, передає УНН.

“Я думаю, що у нас можуть бути хороші відносини з Росією. Я думаю, що вони були зіпсовані брехливим „полюванням на відьом“. У мене можуть бути хороші відносини з Росією”, — відповів американський лідер на питання про те, чи існує до сих пір можливість налагодити відносини з Москвою, про яку він говорив на початку свого президентського терміну.

Нагадаємо, Трамп вважає, що Мюллер своєю останньою заявою виставив себе дурнем.

Як повідомляв УНН, 24 березня міністр юстиції США Вільям Барр представив конгресменам письмовий висновок на чотирьох сторінках про результат розслідування спецпрокурора Мюллера. Але сам звіт спецпрокурора на більш ніж 400 сторінках з’явився тільки в середині квітня.

У звіті зазначалося, що Мюллер і його колеги виявили багато випадків контактів команди Трампа з росіянами під час президентської кампанії 2016 року. Втім, незважаючи на це, вони не виявили в діях Трампа і його оточення ознак злочину.

На питання, чи намагався Трамп перешкодити роботі органів юстиції, Мюллер не дав прямої відповіді, лише навів аргументи як на користь цієї тези, так і такі, які їй суперечать. Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера можливих зв’язків Трампа з росіянами тривало близько двох років.

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