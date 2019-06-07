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Трамп: отношения США и РФ были испорчены расследованием Мюллера

Трамп: отношения США и РФ были испорчены расследованием Мюллера

Киев  •  УНН

 • 14399 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Отношения России и США были испорчены расследованием относительно вмешательства Москвы в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть исправлены. Об этом заявил в четверг президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.

"Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были испорчены лживой "охотой на ведьм". У меня могут быть хорошие отношения с Россией", - сказал американский лидер на вопрос о том, существует ли до сих пор возможность наладить отношения с Москвой, о которой он говорил в начале своего президентского срока.

Напомним, Трамп считает, что Мюллер своим последним заявлением выставил себя дураком.

Как сообщал УНН, 24 марта министр юстиции США Уильям Барр представил конгрессменам письменное заключение на четырех страницах о результате расследования спецпрокурора Мюллера. Но сам отчет спецпрокурора на более чем 400 страницах появился только в середине апреля.

В отчете отмечалось, что Мюллер и его коллеги обнаружили много случаев контактов команды Трампа с русскими во время президентской кампании 2016 года. Впрочем, несмотря на это, они не обнаружили в действиях Трампа и его окружение признаков преступления.

На вопрос, пытался Трамп помешать работе органов юстиции, Мюллер не дал прямого ответа, лишь привел аргументы как в пользу этого тезиса, так и такие, которые ей противоречат. Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей Трампа с русскими длилось около двух лет.

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