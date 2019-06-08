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Мюллера звинуватили у вибірковості фактів у розслідуванні щодо Трампа

Мюллера звинуватили у вибірковості фактів у розслідуванні щодо Трампа

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. Доповідь Спецпрокурора США Роберта Мюллера пов'язує Килимника із спецслужбами Росії, але не згадує, що він був інформатором Держдепу - пише розслідувач Джон Соломон, закидаючи слідству щодо Росії вибірковість. Оглядачі закидають вибірковість вже самому журналісту. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.

Російсько-український політичний консультан, у минулому багаторічний колега Пола Манафорта, Костянтин Килимник, якого звіт незалежного прокурора США пов’язав виключно із спецслужбами Росії, у минулому виступав цінним джерелом інформації для Державного департаменту США щодо подій в Україні і високо цінувався американськими дипломатами. Про це пише у виданні The Hill журналіст-розслідувач Джон Соломон, кажучи, що ознайомився з сотнями урядових документів.

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Матеріал Соломона із захватом сприйняли прихильники президента Трампа та він сам. Публікація з’явилася на тлі зусиль Демократичної партії США щодо повторого перегляду матеріалів слідства щодо втручання Росії та підтримку ідеї імпічменту Трампа серед демократів.

Мін’юст США, який тепер очолює буцімто прихильний до Трампа Вільям Барр, що займає за сумісництвом посаду Генерального прокурора США, аналізує витоки слідства щодо Росії на предмет порушень. Так Барр раніше заявляв, що американські спецслужби шпигували за Дональдом Трампом. Законодавці-республіканці також виступають за детальний розгляд питання можливої упередженості слідства Роберта Мюллера проти Дональда Трампа.

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Соломон вважає, що відсутність інформації у звіті незалежного прокурора США Мюллера щодо контактів Килимника із урядом США до обрання Трампа, дає підстави поставити запитання щодо об’єктивності та незаангажованості слідства. На те, що Килимник виступав джерелом уряду США, раніше звертали увагу журналісти The New York Times, Politico.

Джон Соломон відомий розслідуваннями, пов’язаними із слідством у США щодо втручання Росії, в яких привертав увагу до ознак упередженості у роботі слідчих. Критики характеризують Соломона як лобіста. Між тим його публікації неодноразово містили факти та документи, пов’язані із слідством щодо втручання Росії та ін. Із Соломоном раніше спілкувався генпрокурор України Юрій Луценко, голова САП Назар Холодницький. Українські чиновники відповідали на питання Соломона про обставини справи Манафорта, пов’язані з Україною, розслідування щодо компанії “Burisma holdings” та ін.

Окремі фрагменти матеріалів Джона Соломона щодо України, на думку оглядачів, містили неточності, представляли події в Україні не у всій повноті, або ж вибірково. Низка журналістів, оглядачів у США закидали Соломону політичну ангажованість щодо його публікацій.

У статті щодо Килиминка Соломон відзначає, що той ще у травні 2016-го року під час візиту до США представив план вирішення ситуації на Донбасі Адміністрації Обами. Соломон звертає увагу, що цей контакт Килимника з Адміністрацією Обами не викликав у слідчих запитань, хоча представлення варіанту того ж плану вже виборчій кампанії Трампа пізніше стало об’єктом особливої уваги ЗМІ США та незалежного прокурора Мюллера, який поставився до цієї події, як підозрілої.

“Тож той факт, що Килимник передав мирний план виборчому штабу Трампа у серпні 2016-го року привернув увагу Мюллера, як потенційно підозрілий, а от те, що ще раніше його отримала Адміністрація Обами — не згадується. Таке у світі розвдіки могли б назвати “обман шляхом незгадування”, — пише Соломон.

Як відзначає Соломон, Килимник часто проводив зустрічі з дипломатами політичного відділу Посольства США в Україні, інколи декілька разів на тиждень. Килимник інформував посольство про Януковича та його оточення. Дипломати Александр Касаноф та Ерик Шульц вважали Килмника настільки цінним, що не вказували його ім’я у посольських звітах, побоюючись, що йому може бути завдано шкоди, якщо звіти потраплять до WikiLeaks, йдеться в статті.

У звіті Мюллера, виданому за результатами слідства, зазначається, що Килимник пов’язаний з російською розвідкою, а інформація про його контакти з урядом США відсутня, пише Соломон.

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Соломон зауважує, що той факт, що цю інформацію не було включено до остаточного звіту спецпрокрора, створює невірний портрет Килмника. “Що ще оминає звіт?” — запитує Соломон.

“Якщо метою доповіді Мюллера була прозорість то, чому він не розповів, що Килимник допомагав Держдепу і фокусувався лише на його контактах з Росією?” — твітує Джон Соломон.

Окремі коментатори відзначають, що інформація, про яку повідомляє Соломон, не була таємницею і раніше, а її частина була включена до доповіді Роберта Мюллера.

“Це було майже цілком озвучено у доступних громадськості судових документах та у доповіді Мюллера. Суддя у справі Манафорта не вважав це релевантним до питання зв’язків Килимника з Росією”, — твітує журналіст видання Politico Кайл Чейні.

​"Це (інформацію Соломона — прим.)​ не є ані чимось новим, ані чимось ганебним; контакти між Килимником та посольством США у Києві вже стали улюбленою темою адвокатів Манафорта. Це також розлого обговорювалось під час слухань щодо порушень угоди Манафорта зі слідством кілька місяців тому“, — твітує відомий американський політичний оглядач та журналіст, який представляє себе у Twitter, як @nycsouthpaw.

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Між тим, як видається, текст доповіді Мюллера не приділяє уваги контактам Килимника з попередньою Адміністрацією США, передачу ним плану щодо Донбасу до Держдепу у травні 2016-го (сам факт зустрічі Килимника з представниками Держдепу тоді згадується єдиним реченням без наведення подробиць змісту тощо — прим).

Матеріал Соломона привернув увагу президента США Дональда Трампа.

“Джон Соломон: Фактичні помилки, відсутність важливої інформації у доповіді Мюллера вказують на те, що вона цілком упереджена проти Трампа”, — твітує Дональд Трамп.

Дональд Трамп, який раніше висловлював задоволення висновками доповіді Мюллера про відсутність доказів змови штабу Трампа з Росією, в останній час різко критикує екс-спеціального прокурора. Це може бути пов’язано з тим, що нещодавня прес-конференція Мюллера була сприйнята Демократичною партією як сигнал від Мюллера про підтримку ідеї імпічменту Трампа.

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Матеріал Мюллера привітав конгресмен-республіканець Марк Мідовс.

“Прес-конференція Мюллера створила у демократів хибне враження, що оприлюднення додаткової інформації дає їм політичну перевагу. Навпаки. Незабаром американці дізнаються про корумповані витоки доповіді Мюллера та недоліки висноків, які вона містить. Якщо наші ЗМІ копнуть, то теж дізнаються”, — заявив Мідовс у Twitter.

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