В женское купе поезда сообщением Запорожье-Ясиня (Закарпатье) билет продали мужчине, проводница вагона поддержала его желание ехать в этом купе. Информация об инциденте, который произошел 4 августа, появилась в Tik Tok пользовательницы Анастасия, ее видео и скриншот с комментарием опубликовала в Facebook Ольга Сергиенко, передает УНН.

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Согласно озвученной информации, мужчина поднялся в поезд в Днепре, зашел в женское купе в пятом вагоне и"несмотря на все возмущения девушек в вагоне сказал, что будет ехать".

"Проводница сказала, что если он приобрел билет, то пусть едет, а всех, кого не устраивает, – пусть сдают билеты. [...] Затем она вместе с мужем начала обсуждать, что женское купе – это бред и только "молоденьких девочек" это возмущает", – описывает ситуацию одна из пользователей соцсетей.

На видео, в частности, попали слова проводницы о том, что "не она же привела его сюда", а у него "билет продан", а также слова мужчины, который говорит, что если бы был вагон "для голубых" – он отказался бы ехать.

Авторы публикаций в соцсетях утверждают, что за несколько остановок мужчину "со скандалом" вывел начальник поезда "после жалобы на горячую линию".

"Укрзализныця" прокомментировала ситуацию под постом.

"Приложение " Укрзализныци", где осуществляются продажи билетов в женские купе, выдает четкое предупреждение, что это места для женщин. В данном случае пассажир сознательно проигнорировал это требование, а значит, должен был быть не допущен к перевозкам в этом вагоне. Такие случаи редки, но случаются как исключения", – говорится в нем.

В компании отметили, что задача проводника в такой ситуации – найти альтернативное место для мужчины в другом вагоне.

""Корректность действий бригады сейчас оценивается внутренним расследованием, но уже сейчас можем констатировать, что по всем протоколам ситуацию нужно было решить до посадки, а не после. Женские купе созданы для безопасности и комфорта женщин, и железная дорога просит с уважением относиться к имеющимся правилам", – заявили в "Укрзализныце".

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