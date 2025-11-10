Может запускать дроны и не только: что известно о первой в мире подводной лодке 5-го поколения

Шведский производитель оборонной техники Saab представил то, что он называет первой в мире подводной лодкой пятого поколения, A26, судно, ориентированное на малозаметность, разработанное для удовлетворения постоянно развивающихся потребностей НАТО в многодоменных операциях, передает УНН со ссылкой на Interesting Engineering.

Детали

Компания утверждает, что подводная лодка пятого поколения A26 обеспечит беспрецедентные возможности в морской, воздушной и информационной сферах, что знаменует новую эру в подводной войне.

Разработанный для ВМС Швеции и согласованный со стандартами взаимодействия НАТО, A26 предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также для высокоточных ударов на большом расстоянии и боевых действий на морском дне.

Saab описывает его как кульминацию многолетнего опыта подводной инженерии в одной из самых сложных морских сред мира – Балтийском море.

"Соответствие требованиям современных многодоменных операций требует самых современных технологий", – говорится в заявлении Saab.

"С A26 мы предлагаем подводную лодку, которая обеспечивает непревзойденную малозаметность, гибкость и интеграцию во всех операционных сферах".

Возможности малозаметности и разведки подводной лодки пятого поколения

Как указано в материале, построенная на основе многолетнего опыта Saab в акустической и визуальной малозаметности, подводная лодка пятого поколения использует то, что компания называет "сбалансированными многодоменными сигнатурами".

Усовершенствованная геометрия корпуса, покрытия, поглощающие радиолокационные волны, и электронная система размагничивания минимизируют магнитные и электрические сигнатуры.

Запатентованная компанией система воздушно-независимой двигательной установки Стирлинга (AIP) позволяет подводной лодке оставаться под водой в течение длительного времени без всплытия, обеспечивая почти полную невидимость.

Незаметность является определяющей чертой A26. Saab утверждает, что подводная лодка пятого поколения может собирать критически важную разведывательную информацию о коммуникациях, перемещениях и радиолокационных излучениях противника как в мелководных прибрежных водах, так и в открытом океане.

Сочетание акустической малозаметности и усовершенствованных датчиков позволяет ему действовать в сложных условиях, не обнаруживая своего присутствия.

A26 также внедряет новые возможности ведения боевых действий на морском дне. Он может развертывать беспилотные подводные аппараты (БПЛА) и силы специальных операций непосредственно из модульных отсеков для полезной нагрузки, что позволяет командирам взаимодействовать с морским дном, защищать кабели связи, контролировать морские узкие точки и контролировать критически важные морские линии связи.

Вооруженный дальнобойными высокоточными торпедами и возможностью запуска крылатых ракет с подводных лодок, A26 обеспечивает надежную ударную способность по морским и наземным целям.

Saab утверждает, что эта гибкость позволяет командирам "наносить удары по различным областям из-под поверхности", что дает преимущество как в сдерживании, так и в боевых операциях.

Информация и электронная война

Помимо традиционных военно-морских ролей, A26 разработан для "подводной информационной войны".

Его комплекс электронного наблюдения может пассивно перехватывать и классифицировать вражеские сигналы, передавая данные в более широкие разведывательные сети НАТО.

Saab утверждает, что это улучшает многодоменную ситуационную осведомленность, позволяя командирам ВМС принимать более быстрые и обоснованные решения.

По данным Saab, способность подводной лодки проводить пассивные миссии электронной поддержки дополняет ее возможности кинетических ударов.

Благодаря картографированию и использованию коммуникаций противника, подводная лодка может нарушать или защищать критически важную инфраструктуру, такую как подводные кабели передачи данных, что является растущей сферой современной войны.

A26 разработана для работы в рамках интегрированной системы многодоменных операций НАТО (MDO), где воздушные, наземные, морские, кибернетические и космические силы обмениваются разведывательными данными и координируют действия в режиме реального времени.

Saab утверждает, что бортовые системы искусственного интеллекта подводной лодки быстро обрабатывают данные датчиков, помогая сократить циклы принятия решений и синхронизировать совместные миссии.

"Свобода передвижения, скрытность и разведка делают подводные лодки критически важными для MDO", – сказал Saab.

"A26 добавляет новую гибкость к этому сочетанию, позволяя командирам координировать и выполнять операции во всех сферах".

В то время как НАТО модернизирует свои силы для борьбы с подобными угрозами со стороны других стран, подводная лодка A26 является самым передовым шагом Европы в современной подводной войне. Она сочетает скрытность, ударные способности и разведывательные функции в одной платформе.