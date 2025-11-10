Может запускать дроны и не только: что известно о первой в мире подводной лодке 5-го поколения

$41.980.11
48.510.02
ukenru
Эксклюзив
12:12 • 8386 просмотра
Министр образования Лесной оставил на должности и.о. ректора Государственного биотехнологического университета человека нардепа-взяточника Одарченко
10:02 • 23848 просмотра
"Зонты - обязательно": циклон Niksala принесет в Украину дожди и похолоданиеPhoto
Эксклюзив
09:50 • 55669 просмотра
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:28 • 33845 просмотра
На Прикарпатье несовершеннолетний водитель сбил пешехода насмерть
08:17 • 38849 просмотра
Правоохранители проводят масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетикиPhoto
10 ноября, 04:17 • 37084 просмотра
В шаге от отмены самого длинного шатдауна: Сенат США поддержал законопроект о финансировании правительства
10 ноября, 00:30 • 29807 просмотра
Зеленский: Путин может напасть на ЕС до завершения войны в Украине
9 ноября, 12:22 • 53994 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 85004 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 76919 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
87%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Спасатели показали последствия атаки РФ на Сумщину 9 ноябряVideo10 ноября, 03:09 • 37882 просмотра
Украинские военные проходят подготовку в Польше: в Генштабе обнародовали кадры с ученийPhoto10 ноября, 03:40 • 25708 просмотра
Галущенко и Гринчук могут потерять свои должности: в Раду внесли соответствующие заявление и постановление09:27 • 23166 просмотра
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 18328 просмотра
Масштабная коррупционная схема в энергетике: САП обнародовала новые детали расследования10:55 • 26485 просмотра
публикации
Как сегодня защищают украинский язык - интервью с Уполномоченным по защите государственного языка
Эксклюзив
09:50 • 55645 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 134318 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 179582 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
7 ноября, 15:32 • 200981 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
7 ноября, 14:58 • 150208 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рафаэль Гросси
Герман Галущенко
Елена Ивановская
Актуальные места
Украина
Великобритания
Соединённые Штаты
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Большинство украинцев не верят в акции и не будут покупать на Черную пятницу: что выберет остальная часть10:51 • 18457 просмотра
Одни из самых "крутых" киноавтомобилей Голливуда выставляют на аукционPhoto8 ноября, 14:30 • 55367 просмотра
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto7 ноября, 17:09 • 103472 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo7 ноября, 17:00 • 171339 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 106376 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
Золото

Может запускать дроны и не только: что известно о первой в мире подводной лодке 5-го поколения

Киев • УНН

 • 1582 просмотра

Шведский производитель оборонной техники Saab представил A26, первую в мире подводную лодку пятого поколения, ориентированную на малозаметность. Она разработана для нужд НАТО в отношении многодоменных операций и обеспечивает возможности в морской, воздушной и информационной сферах.

Может запускать дроны и не только: что известно о первой в мире подводной лодке 5-го поколения

Шведский производитель оборонной техники Saab представил то, что он называет первой в мире подводной лодкой пятого поколения, A26, судно, ориентированное на малозаметность, разработанное для удовлетворения постоянно развивающихся потребностей НАТО в многодоменных операциях, передает УНН со ссылкой на Interesting Engineering.

Детали

Компания утверждает, что подводная лодка пятого поколения A26 обеспечит беспрецедентные возможности в морской, воздушной и информационной сферах, что знаменует новую эру в подводной войне.

Разработанный для ВМС Швеции и согласованный со стандартами взаимодействия НАТО, A26 предназначен для разведки, наблюдения и рекогносцировки (ISR), а также для высокоточных ударов на большом расстоянии и боевых действий на морском дне.

Saab описывает его как кульминацию многолетнего опыта подводной инженерии в одной из самых сложных морских сред мира – Балтийском море.

"Соответствие требованиям современных многодоменных операций требует самых современных технологий", – говорится в заявлении Saab.

"С A26 мы предлагаем подводную лодку, которая обеспечивает непревзойденную малозаметность, гибкость и интеграцию во всех операционных сферах".

Возможности малозаметности и разведки подводной лодки пятого поколения

Как указано в материале, построенная на основе многолетнего опыта Saab в акустической и визуальной малозаметности, подводная лодка пятого поколения использует то, что компания называет "сбалансированными многодоменными сигнатурами".

Усовершенствованная геометрия корпуса, покрытия, поглощающие радиолокационные волны, и электронная система размагничивания минимизируют магнитные и электрические сигнатуры.

Запатентованная компанией система воздушно-независимой двигательной установки Стирлинга (AIP) позволяет подводной лодке оставаться под водой в течение длительного времени без всплытия, обеспечивая почти полную невидимость.

Незаметность является определяющей чертой A26. Saab утверждает, что подводная лодка пятого поколения может собирать критически важную разведывательную информацию о коммуникациях, перемещениях и радиолокационных излучениях противника как в мелководных прибрежных водах, так и в открытом океане.

В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"02.11.25, 05:08 • 13501 просмотр

Сочетание акустической малозаметности и усовершенствованных датчиков позволяет ему действовать в сложных условиях, не обнаруживая своего присутствия.

A26 также внедряет новые возможности ведения боевых действий на морском дне. Он может развертывать беспилотные подводные аппараты (БПЛА) и силы специальных операций непосредственно из модульных отсеков для полезной нагрузки, что позволяет командирам взаимодействовать с морским дном, защищать кабели связи, контролировать морские узкие точки и контролировать критически важные морские линии связи.

Вооруженный дальнобойными высокоточными торпедами и возможностью запуска крылатых ракет с подводных лодок, A26 обеспечивает надежную ударную способность по морским и наземным целям.

Saab утверждает, что эта гибкость позволяет командирам "наносить удары по различным областям из-под поверхности", что дает преимущество как в сдерживании, так и в боевых операциях.

Информация и электронная война

Помимо традиционных военно-морских ролей, A26 разработан для "подводной информационной войны".

Его комплекс электронного наблюдения может пассивно перехватывать и классифицировать вражеские сигналы, передавая данные в более широкие разведывательные сети НАТО.

Saab утверждает, что это улучшает многодоменную ситуационную осведомленность, позволяя командирам ВМС принимать более быстрые и обоснованные решения.

По данным Saab, способность подводной лодки проводить пассивные миссии электронной поддержки дополняет ее возможности кинетических ударов.

Благодаря картографированию и использованию коммуникаций противника, подводная лодка может нарушать или защищать критически важную инфраструктуру, такую как подводные кабели передачи данных, что является растущей сферой современной войны.

РФ снова обошла санкции, получив западные технологии для защиты атомных подводных лодок - WP24.10.25, 10:28 • 10755 просмотров

A26 разработана для работы в рамках интегрированной системы многодоменных операций НАТО (MDO), где воздушные, наземные, морские, кибернетические и космические силы обмениваются разведывательными данными и координируют действия в режиме реального времени.

Saab утверждает, что бортовые системы искусственного интеллекта подводной лодки быстро обрабатывают данные датчиков, помогая сократить циклы принятия решений и синхронизировать совместные миссии.

"Свобода передвижения, скрытность и разведка делают подводные лодки критически важными для MDO", – сказал Saab.

"A26 добавляет новую гибкость к этому сочетанию, позволяя командирам координировать и выполнять операции во всех сферах".

В то время как НАТО модернизирует свои силы для борьбы с подобными угрозами со стороны других стран, подводная лодка A26 является самым передовым шагом Европы в современной подводной войне. Она сочетает скрытность, ударные способности и разведывательные функции в одной платформе.

Антонина Туманова

Технологии
Техника
НАТО
Балтийское море
Швеция
Европа