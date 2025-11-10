$41.960.02
Безпілотний літальний апарат

Може запускати дрони і не тільки: що відомо про перший у світі підводний човен 5-го покоління

Київ • УНН

 • 5138 перегляди

Шведський виробник оборонної техніки Saab презентував A26, перший у світі підводний човен п'ятого покоління, орієнтований на малопомітність. Він розроблений для потреб НАТО щодо багатодоменних операцій та забезпечує можливості в морській, повітряній та інформаційній сферах.

Може запускати дрони і не тільки: що відомо про перший у світі підводний човен 5-го покоління

Шведський виробник оборонної техніки Saab представив те, що він називає першим у світі підводним човном п'ятого покоління, A26, судно, орієнтоване на малопомітність, розроблене для задоволення потреб НАТО, що постійно розвиваються, щодо багатодоменних операцій, передає УНН із посиланням на Interesting Engineering.

Деталі

Компанія стверджує, що підводний човен п'ятого покоління A26 забезпечить безпрецедентні можливості в морській, повітряній та інформаційній сферах, що знаменує нову еру в підводній війні.

Розроблений для ВМС Швеції та узгоджений зі стандартами взаємодії НАТО, A26 призначений для розвідки, спостереження та рекогносцювання (ISR), а також для високоточних ударів на великій відстані та бойових дій на морському дні.

Saab описує його як кульмінацію багаторічного досвіду підводної інженерії в одному з найскладніших морських середовищ світу – Балтійському морі.

"Відповідність вимогам сучасних багатодоменних операцій вимагає найсучасніших технологій", – йдеться у заяві Saab.

"З A26 ми пропонуємо підводний човен, який забезпечує неперевершену малопомітність, гнучкість та інтеграцію в усіх операційних сферах".

Можливості малопомітності та розвідки підводного човна п'ятого покоління

Як зазначено у матеріалі, побудований на основі багаторічного досвіду Saab в акустичній та візуальній малопомітності, підводний човен п'ятого покоління використовує те, що компанія називає "збалансованими багатодоменними сигнатурами".

Удосконалена геометрія корпусу, покриття, що поглинають радіолокаційні хвилі, та електронна система розмагнічування мінімізують магнітні та електричні сигнатури.

Запатентована компанією система повітряно-незалежної рушійної установки Стірлінга (AIP) дозволяє підводному човну залишатися під водою протягом тривалого часу без спливання, забезпечуючи майже повну невидимість.

Непомітність є визначальною рисою A26. Saab стверджує, що підводний човен п'ятого покоління може збирати критично важливу розвідувальну інформацію про комунікації, переміщення та радіолокаційні випромінювання противника як на мілководних прибережних водах, так і у відкритому океані.

Поєднання акустичної малопомітності та вдосконалених датчиків дозволяє йому діяти в складних умовах, не виявляючи своєї присутності.

A26 також впроваджує нові можливості ведення бойових дій на морському дні. Він може розгортати безпілотні підводні апарати (БПЛА) та сили спеціальних операцій безпосередньо з модульних відсіків для корисного навантаження, що дозволяє командирам взаємодіяти з морським дном, захищати кабелі зв'язку, контролювати морські вузькі точки та контролювати критично важливі морські лінії зв'язку.

Озброєний далекобійними високоточними торпедами та можливістю запуску крилатих ракет з підводних човнів, A26 забезпечує надійну ударну здатність по морських та наземних цілях.

Saab стверджує, що ця гнучкість дозволяє командирам "завдавати ударів по різних областях з-під поверхні", що дає перевагу як у стримуванні, так і в бойових операціях.

Інформація та електронна війна

Окрім традиційних військово-морських ролей, A26 розроблений для "підводної інформаційної війни".

Його комплекс електронного спостереження може пасивно перехоплювати та класифікувати ворожі сигнали, передаючи дані до ширших розвідувальних мереж НАТО.

Saab стверджує, що це покращує багатодоменну ситуаційну обізнаність, дозволяючи командирам ВМС приймати швидші та більш обґрунтовані рішення.

За даними Saab, здатність підводного човна проводити пасивні місії електронної підтримки доповнює його можливості кінетичних ударів.

Завдяки картографуванню та використанню комунікацій противника, підводний човен може порушувати або захищати критично важливу інфраструктуру, таку як підводні кабелі передачі даних, що є зростаючою сферою сучасної війни.

A26 розроблена для роботи в рамках інтегрованої системи багатодоменних операцій НАТО (MDO), де повітряні, наземні, морські, кібернетичні та космічні сили обмінюються розвідувальними даними та координують дії в режимі реального часу.

Saab стверджує, що бортові системи штучного інтелекту підводного човна швидко обробляють дані датчиків, допомагаючи скоротити цикли прийняття рішень та синхронізувати спільні місії.

"Свобода пересування, скритність та розвідка роблять підводні човни критично важливими для MDO", – сказав Saab.

"A26 додає нову гнучкість до цього поєднання, дозволяючи командирам координувати та виконувати операції в усіх сферах".

У той час, як НАТО модернізує свої сили для боротьби з подібними загрозами з боку інших країн, підводний човен A26 є найпередовішим кроком Європи в сучасній підводній війні. Він поєднує скритність, ударні здібності та розвідувальні функції в одній платформі.

Антоніна Туманова

Технології
Техніка
НАТО
Балтійське море
Швеція
Європа