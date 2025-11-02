В рф заявляють про спуск на воду атомного підводного човна "Хабаровськ"
Київ • УНН
Човен нібито здатен нести одразу 12 "Посейдонів". Ці автономні ядерні торпеди, за словами росіян, можуть вражати цілі в будь-якій точці Світового океану.
в російському місті сєверодвінськ вивели з доку новітній атомний підводний човен "Хабаровськ". Про це повідомляє міноборони країни-агресорки, інформує УНН.
Деталі
За даними відомства, човен здатен нести одразу 12 "Посейдонів" - автономних ядерних торпед, які нібито можуть вражати цілі в будь-якій точці Світового океану.
Кораблю ще належить пройти цикл морських випробувань. Бажаю екіпажу та здавальній команді їх успішного проведення
Зазначається, що атомний підводний човен "Хабаровськ" призначений для вирішення завдань вмф рф із застосуванням сучасної морської підводної зброї, у тому числі роботизованих засобів різного призначення. Як сказав білоусов, він дозволить успішно вирішувати завдання щодо забезпечення безпеки морських кордонів росії та захисту її національних інтересів у різних районах Світового океану".
Нагадаємо
26 жовтня російський диктатор володимир путін заявив, що москва успішно випробувала свою крилату ракету "буревісник" із ядерною енергетичною установкою і працюватиме над розгортанням цієї зброї. російські чиновники стверджують, що вона залишалася в повітрі близько 15 годин і подолала близько 14 000 кілометрів.
У свою чергу церівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що "такі лякали - не більше, ніж інформаційні операції", адже другий пуск "орєшніка" був невдалим, а "бурівєснік" літає на словах".
