В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"
Киев • УНН
Лодка якобы способна нести сразу 12 "Посейдонов". Эти автономные ядерные торпеды, по словам россиян, могут поражать цели в любой точке Мирового океана.
в российском городе Северодвинск вывели из дока новейшую атомную подводную лодку "Хабаровск". Об этом сообщает минобороны страны-агрессора, информирует УНН.
Детали
По данным ведомства, лодка способна нести сразу 12 "Посейдонов" - автономных ядерных торпед, которые якобы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.
Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения
Отмечается, что атомная подводная лодка "Хабаровск" предназначена для решения задач ВМФ РФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения. Как сказал Белоусов, он позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в различных районах Мирового океана.
Напомним
26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров.
В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что "такие пугалки - не более, чем информационные операции", ведь второй пуск "Орешника" был неудачным, а "Буревестник" летает на словах".
