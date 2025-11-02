$42.080.01
1 ноября, 14:21 • 26127 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 50795 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 58264 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 80333 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
1 ноября, 06:00 • 73169 просмотра
Оформление отсрочек в ЦПАУ, изменения в Базовой социальной помощи, продление мобилизации: что изменится с 1 ноября
31 октября, 20:50 • 41189 просмотра
ГУР проводит контратаку под Покровском, чтобы разблокировать логистику - источник
31 октября, 18:17 • 54383 просмотра
В Украине временно запретили экспорт необработанной древесины
31 октября, 17:29 • 44272 просмотра
Пентагон одобрил передачу Украине ракет Tomahawk, окончательное решение за Трампом - СМИ
31 октября, 16:15 • 37664 просмотра
Экс-мэра Одессы Труханова отправили под круглосуточный домашний арест до 28 декабря
Эксклюзив
31 октября, 14:27 • 37022 просмотра
Женитьба через "Дію": более 50 парам было отказано в регистрации брака
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"

Киев • УНН

 • 1120 просмотра

Лодка якобы способна нести сразу 12 "Посейдонов". Эти автономные ядерные торпеды, по словам россиян, могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

В РФ заявляют о спуске на воду атомной подводной лодки "Хабаровск"

в российском городе Северодвинск вывели из дока новейшую атомную подводную лодку "Хабаровск". Об этом сообщает минобороны страны-агрессора, информирует УНН.

Детали

По данным ведомства, лодка способна нести сразу 12 "Посейдонов" - автономных ядерных торпед, которые якобы могут поражать цели в любой точке Мирового океана.

Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения

- сказал на торжествах министр обороны РФ Андрей Белоусов.

Отмечается, что атомная подводная лодка "Хабаровск" предназначена для решения задач ВМФ РФ с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения. Как сказал Белоусов, он позволит успешно решать задачи по обеспечению безопасности морских границ России и защите ее национальных интересов в различных районах Мирового океана.

Напомним

26 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва успешно испытала свою крылатую ракету "Буревестник" с ядерной энергетической установкой и будет работать над развертыванием этого оружия. Российские чиновники утверждают, что она оставалась в воздухе около 15 часов и преодолела около 14 000 километров.

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что "такие пугалки - не более, чем информационные операции", ведь второй пуск "Орешника" был неудачным, а "Буревестник" летает на словах".

Вадим Хлюдзинский

