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Может ли заламинированное свидетельство о рождении быть препятствием для выезда детей из Украины – Демченко ответил

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Представитель ГПСУ Андрей Демченко опроверг информацию об отказах в выезде детям с заламинированным свидетельством о рождении. Отказ возможен только при подозрении на подделку документа.

Может ли заламинированное свидетельство о рождении быть препятствием для выезда детей из Украины – Демченко ответил

В Госпогранслужбе опровергли информацию, что пограничники отказывают в пересечении границы детям, когда используется заламинированное свидетельство о рождении. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

В последнее время довольно часто распространяется информация о том, что пограничники отказывают в пересечении границы детям, когда используется свидетельство о рождении которое заламинировано. Еще раз отмечу, это не соответствует действительности. Сам документ, свидетельство о рождении, которое заламинировано – это не основание в отказе в пересечении границы

- заявил Демченко.

Детали

Он отметил, что отказать в пересечении границы пограничники могут, если есть основания полагать, что документ может быть подделан. Служащие ГПСУ проведут необходимые действия для того, чтобы это установить.

Отдельно отмечу, что на время действия военного положения даже упрощены процедуры пересечения границы для детей, в частности, граждане Украины до 16 лет могут пересечь границу, как по паспортному документу, так и по свидетельству о рождении. Отдельно свидетельство о рождении может быть необходимо для подтверждения родственных отношений, когда ребенок следует с родителями, родными, бабушкой или дедушкой 

- пояснил Демченко.

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Также он напомнил, что упрощение процедуры заключается в том, что на время действия военного положения, когда ребенок выезжает с одним из родителей, от другого из родителей не требуется нотариально заверенное согласие на пересечение границы, как это было до 24 февраля 2022 года.

Также нотариально заверенное согласие не требуется, если ребенок следует с бабушкой, дедушкой и другой родней. Если ребенок следует с третьими лицами, фактически не родными, то упрощенная процедура заключается в том, что один из родителей может предоставить свое письменное согласие, которое должно быть заверено в органах опеки и попечительства. Если кто-то из родителей планирует использовать нотариально заверенное согласие, то в таком случае должно быть согласие от обоих родителей 

- сказал Демченко.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаНаши за границей
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