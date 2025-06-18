Чи може заламіноване свідоцтво про народження бути перешкодою для виїзду дітей з України – Демченко відповів

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
11:40 • 154 перегляди
Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Ексклюзив
09:18 • 14292 перегляди
Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України
08:06 • 48930 перегляди
Рада ухвалила в цілому закон про множинне громадянство
Ексклюзив
06:55 • 35806 перегляди
Як зберегти заощадження в умовах валютних коливань: поради економіста
18 червня, 03:00 • 54091 перегляди
18 червня у Києві оголошено Днем жалоби за загиблими унаслідок атаки рф
17 червня, 16:49 • 92596 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 215013 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 222590 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 199830 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 228803 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
6.6м/с
37%
750мм
Популярнi новини
У Бельгії дослідник знайшов маєток із винним погребом та "скарбами" XVIII століття18 червня, 01:41 • 25479 перегляди
G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США18 червня, 02:08 • 64043 перегляди
Зеленський скасував пресконференцію в Калгарі та повертається до Києва18 червня, 02:35 • 38654 перегляди
Російський удар по Києву: кількість жертв зросла до 2118 червня, 04:45 • 72250 перегляди
Реформі АРМА бути: Рада підтримала законопроєкт у другому читанні09:07 • 22413 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 126175 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 353851 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 397713 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 397950 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 467191 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Железняк Ярослав Іванович
Клименко Ігор Володимирович
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Israel
Kyiv
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 78803 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 163920 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 137814 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 149646 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 209068 перегляди
Актуальне
Нью-Йорк таймс
Facebook
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Fox News Channel

Чи може заламіноване свідоцтво про народження бути перешкодою для виїзду дітей з України – Демченко відповів

Київ • УНН

 • 1314 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію про відмови у виїзді дітям із заламінованим свідоцтвом про народження. Відмова можлива лише при підозрі на підробку документа.

Чи може заламіноване свідоцтво про народження бути перешкодою для виїзду дітей з України – Демченко відповів

У Держприкордонслужбі спростували інформацію, що прикордонники відмовляють в перетині кордону дітям, коли використовується заламіноване  свідоцтво про народження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Останнім часом досить часто шириться інформація про те, що прикордонники відмовляють в перетині кордону дітям, коли використовується свідоцтво про народження яке заламіноване. Ще раз зазначу, це не відповідає дійсності. Сам документ, свідоцтво про народження, яке заламіноване – це не підстава у відмові в перетині кордону

- заявив Демченко.

Деталі

Він зазначив, що відмовити у перетині кордону прикордонники можуть, якщо є підстави вважати, що документ може бути підроблений. Службовці ДПСУ проведуть необхідні дії для того, щоб це встановити.

Окрема зазначу, що на час дії воєнного стану навіть спрощені процедури перетину кордону для дітей, зокрема, громадяни України до 16 років можуть перетнути кордон, як за паспортним документом, так й за свідоцтвом про народження. Окремо свідоцтво про народження може бути необхідне для підтвердження родинних стосунків, коли дитина слідує з батьками, рідними, бабусею чи дідусем 

- пояснив Демченко.

Заброньовані чоловіки можуть виїжджати за кордон у відпустку: для кого є винятки08.06.25, 09:41 • 9674 перегляди

Також він нагадав, що спрощення процедури полягає в тому, що на час дії воєнного стану, коли дитина виїжджає з одним з батьків, від іншого з батьків не потрібна нотаріально засвічена згода на перетин кордону, як це було до 24 лютого 2022 року.

Також нотаріально засвідчена згода не потрібна, якщо дитина слідує з бабусею, дідусем та іншою ріднею. Якщо дитина слідує з третіми особами, фактично не рідними, то спрощена процедура полягає в тому, що один з батьків може надати свою письмову згоду, яка має бути завірена в органах опіки та піклування. Якщо хтось з батьків планує використати нотаріально засвічену згоду, то в такому випадку має бути згода від обох батьків 

- сказав Демченко.

Кількість українських мігрантів за кордоном зросла - НБУ06.06.25, 11:20 • 2550 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійнаНаші за кордоном
Державна прикордонна служба України
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9