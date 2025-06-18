Чи може заламіноване свідоцтво про народження бути перешкодою для виїзду дітей з України – Демченко відповів

У Держприкордонслужбі спростували інформацію, що прикордонники відмовляють в перетині кордону дітям, коли використовується заламіноване свідоцтво про народження. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Останнім часом досить часто шириться інформація про те, що прикордонники відмовляють в перетині кордону дітям, коли використовується свідоцтво про народження яке заламіноване. Ще раз зазначу, це не відповідає дійсності. Сам документ, свідоцтво про народження, яке заламіноване – це не підстава у відмові в перетині кордону - заявив Демченко.

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Він зазначив, що відмовити у перетині кордону прикордонники можуть, якщо є підстави вважати, що документ може бути підроблений. Службовці ДПСУ проведуть необхідні дії для того, щоб це встановити.

Окрема зазначу, що на час дії воєнного стану навіть спрощені процедури перетину кордону для дітей, зокрема, громадяни України до 16 років можуть перетнути кордон, як за паспортним документом, так й за свідоцтвом про народження. Окремо свідоцтво про народження може бути необхідне для підтвердження родинних стосунків, коли дитина слідує з батьками, рідними, бабусею чи дідусем - пояснив Демченко.

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Також він нагадав, що спрощення процедури полягає в тому, що на час дії воєнного стану, коли дитина виїжджає з одним з батьків, від іншого з батьків не потрібна нотаріально засвічена згода на перетин кордону, як це було до 24 лютого 2022 року.

Також нотаріально засвідчена згода не потрібна, якщо дитина слідує з бабусею, дідусем та іншою ріднею. Якщо дитина слідує з третіми особами, фактично не рідними, то спрощена процедура полягає в тому, що один з батьків може надати свою письмову згоду, яка має бути завірена в органах опіки та піклування. Якщо хтось з батьків планує використати нотаріально засвічену згоду, то в такому випадку має бути згода від обох батьків - сказав Демченко.

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