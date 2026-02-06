Мошенники звонят украинцам под видом Monobank: как не потерять деньги
Киев • УНН
В Украине фиксируются случаи телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками Monobank. Злоумышленники выманивают данные, ссылаясь на "подозрительный вход" или попытку списания средств.
В Украине фиксируются случаи телефонных звонков, во время которых злоумышленники представляются сотрудниками Monobank. Речь идет о номерах + 38 044 325 03 16 и + 38 044 592 40 76, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.
Детали
Отмечается, что мошенники сообщают о якобы "подозрительном входе" в аккаунт из другого города, а также попытке списания кредитных средств. Затем злоумышленники убеждают пользователя нажать кнопку "списание", объясняя это "необходимостью заблокировать операцию".
При этом они, во время разговора с жертвой, могут уточнять размер кредитного лимита, запрашивать точную сумму средств на карте, а также называть дату рождения, чтобы создать видимость "официального звонка", уточнили в ЦПД.
Украинцев призвали ни в коем случае не подтверждать финансовые операции во время звонков, а также не сообщать данные о счетах, остатках средств или другую личную информацию. В таких случаях рекомендуется завершить разговор и обратиться в банк через официальные каналы.
Помните, что представители банков не звонят клиентам с требованием подтвердить или отменить операции таким способом
Напомним
Офис Генерального прокурора прекратил деятельность организованной группы, от действий которой уже пострадали по меньшей мере 13 человек. Злоумышленники украли почти 1 млн гривен, предлагая фейковую помощь ООН и продажи на OLX.