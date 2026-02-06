$43.140.03
14:58 • 2206 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 3164 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 5464 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 7996 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 19065 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16160 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19086 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 60785 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 53313 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41362 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Эксклюзивы
Мошенники звонят украинцам под видом Monobank: как не потерять деньги

Киев • УНН

 • 138 просмотра

В Украине фиксируются случаи телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками Monobank. Злоумышленники выманивают данные, ссылаясь на "подозрительный вход" или попытку списания средств.

Мошенники звонят украинцам под видом Monobank: как не потерять деньги

В Украине фиксируются случаи телефонных звонков, во время которых злоумышленники представляются сотрудниками Monobank. Речь идет о номерах + 38 044 325 03 16 и + 38 044 592 40 76, сообщает УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

Детали

Отмечается, что мошенники сообщают о якобы "подозрительном входе" в аккаунт из другого города, а также попытке списания кредитных средств. Затем злоумышленники убеждают пользователя нажать кнопку "списание", объясняя это "необходимостью заблокировать операцию".

При этом они, во время разговора с жертвой, могут уточнять размер кредитного лимита, запрашивать точную сумму средств на карте, а также называть дату рождения, чтобы создать видимость "официального звонка", уточнили в ЦПД.

Фишинг, "звонки из банка", фейковые магазины - самые распространенные виды мошенничества: как не попасть в ловушку05.02.26, 12:28 • 3202 просмотра

Украинцев призвали ни в коем случае не подтверждать финансовые операции во время звонков, а также не сообщать данные о счетах, остатках средств или другую личную информацию. В таких случаях рекомендуется завершить разговор и обратиться в банк через официальные каналы.

Помните, что представители банков не звонят клиентам с требованием подтвердить или отменить операции таким способом

- отметили в ЦПД.

Напомним

Офис Генерального прокурора прекратил деятельность организованной группы, от действий которой уже пострадали по меньшей мере 13 человек. Злоумышленники украли почти 1 млн гривен, предлагая фейковую помощь ООН и продажи на OLX.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПТехнологии
Банковская карта
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Организация Объединенных Наций
Украина