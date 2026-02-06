Шахраї телефонують українцям під виглядом Monobank: як не втратити гроші

$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:58 • 2106 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 3006 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 5270 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 7870 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 18960 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16114 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19045 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60693 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 53268 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 41339 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
1м/с
79%
740мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У росії заявили про "замах" на генерал-лейтенанта міноборони рф алексєєва6 лютого, 07:45 • 5836 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 9486 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 14587 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo10:22 • 7370 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 14858 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 5270 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 14954 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 18960 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 31235 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 60693 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Руслан Стефанчук
Кая Каллас
Лев XIV
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Молдова
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 18719 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 21587 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 30869 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34077 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 72306 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Свіфт
Starlink

Шахраї телефонують українцям під виглядом Monobank: як не втратити гроші

Київ • УНН

 • 80 перегляди

В Україні фіксують випадки телефонних дзвінків від шахраїв, які представляються співробітниками Monobank. Зловмисники виманюють дані, посилаючись на "підозрілий вхід" або спробу списання коштів.

Шахраї телефонують українцям під виглядом Monobank: як не втратити гроші

В Україні фіксуються випадки телефонних дзвінків, під час яких зловмисники представляються співробітниками Monobank. Йдеться про номери + 38 044 325 03 16 та + 38 044 592 40 76, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

Зазначається, що шахраї повідомляють про нібито "підозрілий вхід" до акаунта з іншого міста, а також спробу списання кредитних коштів. Потім зловмисники переконують користувача натиснути кнопку "списання", пояснюючи це "необхідністю заблокувати операцію".

При цьому вони, під час розмови з жертвою, можуть уточнювати розмір кредитного ліміту, запитувати точну суму коштів на картці, а також називати дату народження, щоб створити видимість "офіційного дзвінка", уточнили в ЦПД.

Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку05.02.26, 12:28 • 3198 переглядiв

Українців закликали в жодному разі не підтверджувати фінансові операції під час дзвінків, а також не повідомляти дані про рахунки, залишки коштів чи іншу особисту інформацію. В таких випадках рекомендується завершити розмову та звернутися до банку через офіційні канали.

Пам’ятайте, що представники банків не телефонують клієнтам із вимогою підтвердити або скасувати операції в такий спосіб

- зазначили в ЦПД.

Нагадаємо

Офіс Генерального прокурора припинив діяльність організованої групи, від дій якої вже постраждали щонайменше 13 осіб. Зловмисники вкрали майже 1 млн гривень, пропонуючи фейкову допомогу ООН та продажі на OLX.

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПТехнології
Банківська картка
Рада національної безпеки і оборони України
Організація Об'єднаних Націй
Україна