Шахраї телефонують українцям під виглядом Monobank: як не втратити гроші
Київ • УНН
В Україні фіксують випадки телефонних дзвінків від шахраїв, які представляються співробітниками Monobank. Зловмисники виманюють дані, посилаючись на "підозрілий вхід" або спробу списання коштів.
В Україні фіксуються випадки телефонних дзвінків, під час яких зловмисники представляються співробітниками Monobank. Йдеться про номери + 38 044 325 03 16 та + 38 044 592 40 76, повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
Зазначається, що шахраї повідомляють про нібито "підозрілий вхід" до акаунта з іншого міста, а також спробу списання кредитних коштів. Потім зловмисники переконують користувача натиснути кнопку "списання", пояснюючи це "необхідністю заблокувати операцію".
При цьому вони, під час розмови з жертвою, можуть уточнювати розмір кредитного ліміту, запитувати точну суму коштів на картці, а також називати дату народження, щоб створити видимість "офіційного дзвінка", уточнили в ЦПД.
Фішинг, “дзвінки з банку”, фейкові магазини - найпоширеніші види шахрайства: як не потрапити у пастку05.02.26, 12:28 • 3198 переглядiв
Українців закликали в жодному разі не підтверджувати фінансові операції під час дзвінків, а також не повідомляти дані про рахунки, залишки коштів чи іншу особисту інформацію. В таких випадках рекомендується завершити розмову та звернутися до банку через офіційні канали.
Пам’ятайте, що представники банків не телефонують клієнтам із вимогою підтвердити або скасувати операції в такий спосіб
Нагадаємо
Офіс Генерального прокурора припинив діяльність організованої групи, від дій якої вже постраждали щонайменше 13 осіб. Зловмисники вкрали майже 1 млн гривень, пропонуючи фейкову допомогу ООН та продажі на OLX.