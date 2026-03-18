Миссия МВФ начала визит и встречи с представителями властей Украины

Миссия Международного валютного фонда начала визит и встречи с представителями властей Украины, сообщили в постоянном представительстве МВФ в Украине в среду, пишет УНН.

Специалисты МВФ во главе с Гевином Греем начали сегодня встречи с представителями властей Украины и другими партнерами в контексте визита персонала Фонда. Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах - сделала сегодня в Киеве заявление постоянный представитель МВФ в Киеве Присцилла Тофано.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщил, что МВФ выразил обеспокоенность по поводу способности Украины продолжать получать помощь из пакета в 8,1 миллиарда долларов, на фоне того, как "законодатели медлят с мерами, необходимыми для высвобождения финансирования", о чем заявил его представитель.

МВФ обеспокоен финансированием Украины из-за задержек в парламенте

Издание отмечало, что "у украинского парламента есть время до конца марта, чтобы принять ряд законодательных поправок, предусматривающих повышение налогов для бизнеса и домохозяйств в рамках последней четырехлетней кредитной программы, одобренной в прошлом месяце". Но законодатели до сих пор не смогли обсудить несколько изменений, предложенных МВФ.

Сотрудники МВФ во главе с руководителем миссии Гевином Греем, как сообщалось, планируют встретиться с украинскими законодателями, начиная с 18 марта.

На фоне сообщений о том, что сегодня в Киев приезжает команда МВФ, нардеп из финансового комитета ВР Ярослав Железняк отмечал, что "вопросом номер один будет история с налогами. После которой наши "еБачки" должны внести такой законопроект в Раду".

Среди поправок, которые должны быть одобрены парламентом, по сообщению, есть та, которая предусматривает взимание налога на добавленную стоимость с домохозяйств и компаний, зарегистрированных по упрощенной системе налогообложения. Другая просьба касается снижения порога налогообложения иностранных посылок.

