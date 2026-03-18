Місія МВФ розпочала візит і зустрічі з представниками влади України

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала візит і зустрічі з представниками влади України, повідомили в постійному представництві МВФ в Україні у середу, пише УНН.

Фахівці МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочали сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті візиту персоналу Фонду. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах - зробила сьогодні у Києві заяву постійна представниця МВФ у Києві Прішила Тофано.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомило, що МВФ висловив стурбованість щодо здатності України продовжувати отримувати допомогу з пакету в 8,1 мільярда доларів, на тлі того, як "законодавці зволікають із заходами, необхідними для вивільнення фінансування", про що заявив його представник.

Видання зазначало, що "в українського парламенту є час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих поправок, які передбачають підвищення податків для бізнесу та домогосподарств у межах останньої чотирирічної кредитної програми, схваленої минулого місяця". Але законодавці досі не змогли обговорити кілька змін, запропонованих МВФ.

Співробітники МВФ на чолі з керівником місії Гевіном Греєм, як повідомлялося, планують зустрітися з українськими законодавцями, починаючи з 18 березня.

На тлі повідомлень про те, що сьогодні у Київ приїжджає команда МВФ, нардеп з фінансового комітету ВР Ярослав Железняк зазначав, що "питанням номер один буде історія з податками. Після якої наші "єБачки" мають внести такий законопроект у Раду".

Серед поправок, які мають бути схвалені парламентом, за повідомленням, є та, яка передбачає стягнення податку на додану вартість з домогосподарств та компаній, зареєстрованих за спрощеною системою оподаткування. Інше прохання стосується зниження порогу оподаткування іноземних посилок.

МВФ пом'якшив умови для нової програми для України, перенісши prior actions в "маяки" - нардеп