Городские пейзажи американского художника покорили мир

Сейчас картины художника стоят около 40 тис. доларов за штуку, а его Іnstagram насчитывает почти 220 тысяч поклонников.



Манн также рисует и другие картины, однако его "города", написанные маслом давно уже покорили мир.



Как сообщал УНН, американська художниця створює картини з паперу

Как сообщал УНН, художник из Швеции украшает города пиксельными картинами.

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Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления.



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