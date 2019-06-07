Городские пейзажи американского художника покорили мир
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Американский художник Джереми Манн атмосферно отражает на своих полотнах ритмы ночного города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Іnstagram художника.
Сейчас картины художника стоят около 40 тис. доларов за штуку, а его Іnstagram насчитывает почти 220 тысяч поклонников.
Манн также рисует и другие картины, однако его "города", написанные маслом давно уже покорили мир.
Как сообщал УНН, американська художниця створює картини з паперу
Как сообщал УНН, художник из Швеции украшает города пиксельными картинами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный израильский иллюстратор создал серию комиксов о беременной жене
Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев