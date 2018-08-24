Художниця створює дивовижні малюнки за допомогою живих мурах
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Художниця малює картини і довершує їх за допомогою мурах. Своїм мистецтвом вона ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає УНН з посиланням на профіль митця.
"Секрет" унікальних композицій у маленьких порціях цукру, які Янта Найкер (так звати художницю) викладає у формі елементів, яких не вистачає у картині. Так, мурахи займають периметр розсипаного цукру, утворюючи необхідні форми.
За словами художниці, створення таких композицій займає певний час, і часто вимагає декількох спроб.
"Мурашки рухаються і біжать дуже швидко, тому я маю встигнути зробити фото, якомога швидше", - ділиться з читачами Янта.
Як повідомляв УНН, дизайн-студія під керівництвом професора Массачусетського технологічного Інституту Карло Ратті розробила робота, який може малювати, стирати та повторювати цифровий контент на будь-якій вертикальній площині.