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Художниця створює дивовижні малюнки за допомогою живих мурах

Київ • УНН

 • 72440 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Художниця малює картини і довершує їх за допомогою мурах. Своїм мистецтвом вона ділиться на своїй сторінці в Instagram, передає УНН з посиланням на профіль митця.

Художниця створює дивовижні малюнки за допомогою живих мурах

"Секрет" унікальних композицій у маленьких порціях цукру, які Янта Найкер (так звати художницю) викладає у формі елементів, яких не вистачає у картині. Так, мурахи займають периметр розсипаного цукру, утворюючи необхідні форми.

За словами художниці, створення таких композицій займає певний час, і часто вимагає декількох спроб.

"Мурашки рухаються і біжать дуже швидко, тому я маю встигнути зробити фото, якомога швидше", - ділиться з читачами Янта.

Як повідомляв УНН, дизайн-студія під керівництвом професора Массачусетського технологічного Інституту Карло Ратті розробила робота, який може малювати, стирати та повторювати цифровий контент на будь-якій вертикальній площині.

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