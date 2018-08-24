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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев

Киев • УНН

 • 72439 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram, передает УНН со ссылкой на профиль художника.

Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев

"Секрет" уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы.

По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток.

"Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее", - делится с читателями Янта.

Как сообщал УНН, дизайн-студия под руководством профессора Массачусетского технологического института Карло Ратти разработала робота, который может рисовать, стирать и повторять цифровой контент на любой вертикальной плоскости.

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