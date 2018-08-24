Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Художница рисует картины и завершает их с помощью муравьев. Своим искусством она делится на своей странице в Instagram, передает УНН со ссылкой на профиль художника.
"Секрет" уникальных композиций в маленьких порциях сахара, которые Янта Найкер (так зовут художницу) излагает в форме элементов, которых не хватает в картине. Так, муравьи занимают периметр рассыпанного сахара, образуя необходимые формы.
По словам художницы, создание таких композиций занимает определенное время, и часто требует нескольких попыток.
"Муравьи двигаются и бегут очень быстро, поэтому я должна успеть сделать фото, как можно быстрее", - делится с читателями Янта.
Как сообщал УНН, дизайн-студия под руководством профессора Массачусетского технологического института Карло Ратти разработала робота, который может рисовать, стирать и повторять цифровой контент на любой вертикальной плоскости.