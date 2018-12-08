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Художник создает "параллельную реальность" из пазлов

Киев • УНН

 • 30743 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт художника.

Художник создает "параллельную реальность" из пазлов

Такой вид творчества называется "монтаж пазлов". Художник из Ванкувера Тим Кляйн сочетает совершенно разные по содержанию пазловые сюжеты в одну единую композицию. Механику работы он объясняет тем, что большинство головоломок созданы по единому шаблону, поэтому их частицы являются взаимозаменяемыми.

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Это позволяет ему сочетать несочетаемое и создавать сюрреалистические картины. Кляйн любит сочетать образы животных с неодушевленными предметами, а также перемешивать различные локации с пазловых сюжетов.

"Я с большим удовольствием "обнаруживаю" эти причудливые образы, скрытые, иногда в течение десятилетий, в частицах обычных пазлов. Когда я перемещаю частицы вперед-назад, пробую различные комбинации, я чувствую себя археологом, который реставрирует какой-то интересный, разбитый атефакт", - делится мыслями Тим Кляйн.

Напомним, искусство периода Барокко известно своими изысканными композициями и эфирным использованием света. Хотя может показаться, что масляные краски являются единственным средством, которое может достичь такого эффекта, фотограф Кристи Ли Роджерс доказывает, что подводная съемка может быть столь же впечатляющей.

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