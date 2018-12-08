Художник створює “паралельну реальність” із пазлів

$41.400.13
45.840.29
ukru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 2934 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 13027 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 38123 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 75486 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 62099 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 76582 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92260 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87050 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 174052 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100599 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
0м/с
61%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 20332 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 7858 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 9186 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

01:47 • 11082 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

02:06 • 18566 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 13025 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 174052 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 330939 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 264279 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 375017 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 38123 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 16768 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 21958 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 27799 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 48635 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Художник створює “паралельну реальність” із пазлів

Київ • УНН

 • 30743 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення. Про це інформує УНН, з посиланням на сайт митця. 

Художник створює “паралельну реальність” із пазлів

Такий вид творчості називається “пазловий монтаж”. Художник із Ванкувера Тім Кляйн поєднує абсолютно різні за змістом пазлові сюжети в одну єдину композицію. Механіку роботи він пояснює тим, що більшість головоломок створені за єдиним шаблоном, тому їхні частинки є взаємозамінними.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Художниця створює дивовижні малюнки за допомогою живих мурах

Це дозволяє йому поєднувати непоєднуване і створювати сюрреалістичні картини. Кляйн любить поєднувати образи тварин із неживими предметами, а також перемішувати різні локації з пазлових сюжетів.

“Я з великим задоволенням "виявляю" ці химерні образи, приховані, інколи протягом десятиліть, у частинках звичайних пазлів. Коли я переміщую частинки вперед-назад, пробую різні комбінації, я відчуваю себе археологом, який реставрує якийсь цікавий, розбитий атефакт” — ділиться думками Тім Кляйн.

Нагадаємо, мистецтво періоду Барокко відоме своїми вишуканими композиціями та ефірним використанням світла. Хоча може здатися, що олійні фарби є єдиним засобом, який може досягти такого ефекту, фотограф Крісті Лі Роджерс доводить, що підводна зйомка може бути настільки ж вражаючою.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

КультураМультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,333.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,568.49