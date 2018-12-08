Художник створює “паралельну реальність” із пазлів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення. Про це інформує УНН, з посиланням на сайт митця.
Такий вид творчості називається “пазловий монтаж”. Художник із Ванкувера Тім Кляйн поєднує абсолютно різні за змістом пазлові сюжети в одну єдину композицію. Механіку роботи він пояснює тим, що більшість головоломок створені за єдиним шаблоном, тому їхні частинки є взаємозамінними.
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Це дозволяє йому поєднувати непоєднуване і створювати сюрреалістичні картини. Кляйн любить поєднувати образи тварин із неживими предметами, а також перемішувати різні локації з пазлових сюжетів.
“Я з великим задоволенням "виявляю" ці химерні образи, приховані, інколи протягом десятиліть, у частинках звичайних пазлів. Коли я переміщую частинки вперед-назад, пробую різні комбінації, я відчуваю себе археологом, який реставрує якийсь цікавий, розбитий атефакт” — ділиться думками Тім Кляйн.
Нагадаємо, мистецтво періоду Барокко відоме своїми вишуканими композиціями та ефірним використанням світла. Хоча може здатися, що олійні фарби є єдиним засобом, який може досягти такого ефекту, фотограф Крісті Лі Роджерс доводить, що підводна зйомка може бути настільки ж вражаючою.