Художник зі Швеції прикрашає міста піксельними картинами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Шведський цифровий художник Йохан Карлгрен (Johan Karlgren), відомий також під псевдонімом Pappas Pärlor, створює фантастичні графіті з пікселів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram профіль художника.
Художник черпає своє натхнення з відеоігор, мультфільмів і повнометражних кінострічок.
Для розміщення своїх робіт він часто вибирає дуже незвичайні місця: каналізаційні люки, дерева, пісочниці, паркани та калюжі.
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Зараз сторінка художника в Instagram вже має 115 тисяч підписників.
Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення.
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