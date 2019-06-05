Художник зі Швеції прикрашає міста піксельними картинами

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Шведський цифровий художник Йохан Карлгрен (Johan Karlgren), відомий також під псевдонімом Pappas Pärlor, створює фантастичні графіті з пікселів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram профіль художника.

Художник черпає своє натхнення з відеоігор, мультфільмів і повнометражних кінострічок.

Для розміщення своїх робіт він часто вибирає дуже незвичайні місця: каналізаційні люки, дерева, пісочниці, паркани та калюжі.

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Зараз сторінка художника в Instagram вже має 115 тисяч підписників. 

Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення.

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Mike? His ass got turned into soup. A soup that will be served at the first PP web shop of 2019- this coming weekend. #betterwithsound?

Публікація від Johan Karlgren (@pappasparlor)

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