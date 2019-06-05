Художник из Швеции украшает города пиксельными картинами

Художник черпает свое вдохновение из видеоигр, мультфильмов и полнометражных кинолент.

Для размещения своих работ он часто выбирает очень необычные места: канализационные люки, деревья, песочницы, заборы и лужи.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известный израильский иллюстратор создал серию комиксов о беременной жене

Сейчас страничка художника в Instagram уже имеет 115 тысяч подписчиков.



Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Художница создает удивительные рисунки с помощью живых муравьев