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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 107966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 135662 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143740 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129797 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130022 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153331 просмотра

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Художник из Швеции украшает города пиксельными картинами

Художник из Швеции украшает города пиксельными картинами

Киев  •  УНН

 • 21394 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. Шведский цифровой художник Йохан Карлгрен (Johan Karlgren), известный также под псевдонимом Pappas Pärlor, создает фантастические граффити из пикселей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram профиль художника.

Художник черпает свое вдохновение из видеоигр, мультфильмов и полнометражных кинолент.

Для размещения своих работ он часто выбирает очень необычные места: канализационные люки, деревья, песочницы, заборы и лужи.

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Сейчас страничка художника в Instagram уже имеет 115 тысяч подписчиков.

Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления

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Mike? His ass got turned into soup. A soup that will be served at the first PP web shop of 2019- this coming weekend. #betterwithsound?

Публикация от Johan Karlgren (@pappasparlor)

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