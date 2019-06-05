Художник из Швеции украшает города пиксельными картинами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Шведский цифровой художник Йохан Карлгрен (Johan Karlgren), известный также под псевдонимом Pappas Pärlor, создает фантастические граффити из пикселей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram профиль художника.
Художник черпает свое вдохновение из видеоигр, мультфильмов и полнометражных кинолент.
Для размещения своих работ он часто выбирает очень необычные места: канализационные люки, деревья, песочницы, заборы и лужи.
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Сейчас страничка художника в Instagram уже имеет 115 тысяч подписчиков.
Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления.
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