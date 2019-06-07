Міські пейзажі американського художника підкорили світ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Американський художник Джеремі Манн атмосферно відображає на своїх полотнах ритми нічного міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnstagram художника.
Зараз картини художника коштують близько 40 тис. доларов за штуку, а його Іnstagram налічує майже 220 тисяч шанувальників.
Манн також малює і інші картини, проте його "міста", написані маслом давно вже підкорили світ.
Як повідомляв УНН, американська художниця створює картини з паперу
Як повідомляв УНН, художник зі Швеції прикрашає міста пиксельними картинами.
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Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення .
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