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Міські пейзажі американського художника підкорили світ

Міські пейзажі американського художника підкорили світ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Американський художник Джеремі Манн атмосферно відображає на своїх полотнах ритми нічного міста. Про це повідомляє УНН з посиланням на Іnstagram художника.

Зараз картини художника коштують близько 40 тис. доларов за штуку, а його Іnstagram налічує майже 220 тисяч шанувальників.

Манн також малює і інші картини, проте його "міста", написані маслом давно вже підкорили світ.

Як повідомляв УНН, американська художниця створює картини з паперу

Як повідомляв УНН, художник зі Швеції прикрашає міста пиксельними картинами.

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Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення .

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