Американська художниця створює картини з паперу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Американська художниця Захра Аммар створює фантастичні складні вироби з паперу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram художниці.
В основному жінка "малює" квіткові та геометричні композиції, але є в неї і тварини: метелики, бджоли, бабки. Полюбляє жінка і архітектурні споруди та частини людського тіла.
Наразі акаунт художниці вже зібрав понад 13 тисяч прихильників.
Як повідомляв УНН, художник зі Швеції прикрашає міста піксельними картинами.
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Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення.
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