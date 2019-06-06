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Американська художниця створює картини з паперу

Американська художниця створює картини з паперу

Київ • УНН

 • 14806 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Американська художниця Захра Аммар створює фантастичні складні вироби з паперу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram художниці.

В основному жінка "малює" квіткові та геометричні композиції, але є в неї і тварини: метелики, бджоли, бабки. Полюбляє жінка і архітектурні споруди та частини людського тіла. 

Наразі акаунт художниці вже зібрав понад 13 тисяч прихильників. 

Як повідомляв УНН, художник зі Швеції прикрашає міста піксельними картинами

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Як повідомляв УНН, канадський художник створює фантастичні картини, поєднуючи різні набори пазлів. Часто автор поєднує головоломки різних років виготовлення.

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