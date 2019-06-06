Американская художница создает картины из бумаги
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Американская художница Захра Аммар создает фантастические сложные изделия из бумаги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram художницы.
В основном женщина "рисует" цветочные и геометрические композиции, но у нее и животные: бабочки, пчелы, стрекозы. Любит женщина и архитектурные сооружения и части человеческого тела.
Сейчас аккаунт художницы уже собрал более 13 000 поклонников.
Как сообщал УНН, художник из Швеции украшает города пиксельными картинами.
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Как сообщал УНН, канадский художник создает фантастические картины, сочетая различные наборы пазлов. Часто автор сочетает головоломки разных лет изготовления.
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Floral lettering in bloom. What makes quilled flowers a treat is that they look gorgeous , an intermix of real and creativity. Bonus is that these guys never fade or die .