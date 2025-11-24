Мирный план США из 28 пунктов: Зеленский узнал детали от спецпосланника Уиткоффа и зятя Трампа - Axios

$42.270.11
48.700.19
ukenru
14:30 • 3400 просмотра
Мирный план после переговоров сократился с 28 до 19 пунктов - FT
Эксклюзив
14:00 • 9386 просмотра
Офис Генпрокурора требует от Минздрава лишить лицензии скандальную одесскую клинику Odrex
Эксклюзив
13:47 • 16010 просмотра
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:20 • 17987 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 13837 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 12634 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 10972 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 9218 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 10268 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 11251 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.5м/с
77%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27688 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23776 просмотра
Лидеры ЕС собираются на экстренную встречу по переговорам о прекращении войны в Украине: Politico узнало детали24 ноября, 08:21 • 18468 просмотра
Трамп о возможном прогрессе в мирных переговорах: "Не верьте, пока не увидите, но что-то хорошее может происходить"10:50 • 18047 просмотра
Стрельба между родителями во львовской школе: ранен один человек, дети не пострадали – Садовый10:55 • 10309 просмотра
публикации
Передача Украине немецких Skyranger 35: какие задачи способна выполнять машинаPhotoVideo
Эксклюзив
13:47 • 16016 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
Эксклюзив
13:20 • 17993 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 39080 просмотра
Астрологический прогноз для Украины на неделю: вторая волна глубинных процессов
Эксклюзив
23 ноября, 09:30 • 64780 просмотра
Пять фильмов о зимних приключениях: что посмотреть на выходныхVideo21 ноября, 18:00 • 142288 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марко Рубио
Антониу Кошта
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 23913 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 27816 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 41349 просмотра
Жену вице-президента США Вэнса заметили без обручального кольца во время официального мероприятияVideo22 ноября, 08:13 • 51815 просмотра
Экс-президент Франции Саркози издаст мемуары о своих 20 днях в тюрьмеPhoto22 ноября, 07:49 • 53430 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Вашингтон Пост
Фильм

Мирный план США из 28 пунктов: Зеленский узнал детали от спецпосланника Уиткоффа и зятя Трампа - Axios

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский получил информацию о 28-пунктовом мирном плане Дональда Трампа по телефону от спецпосланника и зятя президента США. Это произошло во время встречи американцев с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами.

Мирный план США из 28 пунктов: Зеленский узнал детали от спецпосланника Уиткоффа и зятя Трампа - Axios

Мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, шокировал не только Украину, но и весь мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как отмечает издание, Президент Украины Владимир Зеленский по громкой связи слушал, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер строка за строкой зачитывали ему 28-пунктовый план завершения войны.

Данный звонок состоялся во время двухдневной встречи в доме Уиткоффа в Майами – там проходила встреча американцев с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

В то же время издание отмечает, что Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс были "в курсе каждого шага". Именно Вэнс предложил привлечь к реализации мирного плана министра обороны Дэна Дрисколла, своего однокурсника из Йельского университета, сообщает Axios.

Напомним

The Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп не глубоко вовлечен в детали своего же мирного плана, призванного прекратить российско-украинскую войну.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Рустем Умеров
Марко Рубио
Джей Ди Вэнс
Вашингтон Пост
Дональд Трамп
Владимир Зеленский