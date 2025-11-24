Мирный план США из 28 пунктов: Зеленский узнал детали от спецпосланника Уиткоффа и зятя Трампа - Axios

Мирный план президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов, шокировал не только Украину, но и весь мир. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Axios.

Детали

Как отмечает издание, Президент Украины Владимир Зеленский по громкой связи слушал, как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер строка за строкой зачитывали ему 28-пунктовый план завершения войны.

Данный звонок состоялся во время двухдневной встречи в доме Уиткоффа в Майами – там проходила встреча американцев с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым.

В то же время издание отмечает, что Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс были "в курсе каждого шага". Именно Вэнс предложил привлечь к реализации мирного плана министра обороны Дэна Дрисколла, своего однокурсника из Йельского университета, сообщает Axios.

Напомним

The Washington Post сообщало, что президент США Дональд Трамп не глубоко вовлечен в детали своего же мирного плана, призванного прекратить российско-украинскую войну.