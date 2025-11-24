Мирний план США з 28 пунктів: Зеленський дізнався деталі від спецпосланця Віткоффа і зятя Трампа - Axios
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський отримав інформацію про 28-пунктовий мирний план Дональда Трампа телефоном від спецпосланця та зятя президента США. Це відбулося під час зустрічі американців з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим у Маямі.
Мирний план президента США Дональда Трампа, який складається з 28-пунктів, шокував не лише Україну, а й весь світ. Про це повідомляє УНН з посиланням на Axios.
Деталі
Як зазначає видання, Президент України Володимир Зеленський по гучному зв’язку слухав, як спецпосланець Трампа Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер рядок за рядком зачитували йому 28-пунктовий план завершення війни.
Даний дзвінок відбувся під час дводенної зустрічі в будинку Віткоффа в Маямі – там відбувалась зустріч американців з секретарем РНБО України Рустемом Умєровим.
Водночас видання зазначає, що Держсекретар США Марко Рубіо і віце-президент США Джей Ді Венс були "в курсі щодо кожного кроку". Саме Венс запропонував залучити до реалізації мирного плану міністра оборони Дена Дрісколла, свого однокурсника з Єльського університету, повідомляє Axios.
Нагадаємо
The Washington Post повідомляло, що президент США Дональд Трамп не глибоко залучений до деталей свого ж мирного плану, що покликаний припинити російсько-українську війну.