россия имеет амбиции развивать свою космическую программу, но ее возможности значительно ограничены из-за санкций и войны в Украине. Дональд Трамп может использовать это как шанс для переговоров, предложив Путину участие в международной космической программе в обмен на мир.

Об этом пишет The Hill, передает УНН.

Детали

россия планирует создать новую орбитальную станцию, которая должна заменить ее сегмент на Международной космической станции после завершения ее эксплуатации примерно в 2030 году. Кроме того, москва сотрудничает с Китаем в рамках проекта создания лунной базы, которая, по планам, будет иметь ядерный реактор для обеспечения энергией.

Как отмечается в недавнем исследовании Института исследований внешней политики (Foreign Policy Research Institute), выполнение этих планов рф сомнительно.

Ученые определяют ряд факторов, которые делают стабильное развитие российской космической отрасли практически невозможным. Среди них - международные санкции, эмбарго на поставки высокотехнологичного промышленного оборудования, дефицит квалифицированных кадров, ограниченные финансовые ресурсы, которые распыляются между слишком большим количеством проектов, разрыв космического сотрудничества с западными странами (за исключением работы на МКС), а также общая неэффективность российской космической индустрии.

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По оценкам исследователей, нынешний упадок российской космической программы начался еще в 2014 году, когда Путин аннексировал Крым, а после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году ситуация только ухудшилась.

Однако на самом деле проблемы российской космонавтики уходят в еще более глубокие корни. После распада СССР Россия так и не смогла вернуть себе былое могущество в космосе. Некоторые считают, что начало упадка можно отследить еще с 1966 года - после смерти Сергея Королева, легендарного конструктора советской космической программы, который, что иронично, был украинцем. Его смерть из-за неудачной операции стала одним из факторов, из-за которых СССР проиграл США гонку за высадку на Луну в 1969 году.

Еще одним показательным свидетельством стагнации стало недавнее достижение россиян: они запустили 2000-ю ракету семейства Р-7. Этот носитель был создан еще при Королеве и стал первой советской межконтинентальной баллистической ракетой. Именно он вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли в 1957 году и Юрия Гагарина в 1961 году. С тех пор россия почти не изменила базовую конструкцию и продолжает использовать его вариации.

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Тем временем США активно развивают собственные космические проекты. Такие компании, как SpaceX и Rocket Lab, сделали запуски более доступными, а Blue Origin тестирует новую тяжелую ракету New Glenn. В процессе разработки также находится сверхтяжелая ракета Starship от SpaceX.

россия имела шанс вернуть себе часть былой славы через сотрудничество с NASA. Совместное использование МКС было выгодным для обеих сторон: США получили аргумент для финансирования станции, а россияне смогли оставить своих космонавтов в космосе после закрытия станции «Мир».

Однако москва выбрала другой путь. Вместо участия в амбициозной американской программе Artemis, которая предусматривает возвращение людей на Луну и потенциальные полеты на Марс, путин решил вложить ресурсы в войну против Украины. В результате москва тратит миллиарды долларов на военные действия, а не на развитие науки и технологий.

Кроме того, многие талантливые инженеры и ученые бегут из России, опасаясь мобилизации и репрессий. Санкции, вероятно, только усилятся после возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом, что еще больше ударит по российскому технологическому сектору.

Если Трамп действительно намерен завершить войну в Украине, он может использовать космическую программу как элемент переговоров. Один из возможных вариантов - предложить Путину участие в программе Artemis в обмен на прекращение войны.

Трамп мог бы напомнить кремлю, что Россия смогла оставаться космической державой только благодаря сотрудничеству с Западом. Без поддержки США она рискует полностью потерять конкурентоспособность в космосе. Если москва согласится на мир, она получит доступ к американским технологиям, возможность отправлять своих космонавтов на Луну и сотрудничать с такими компаниями, как SpaceX.

Еще одним условием стало бы подписание Artemis Accords - международного соглашения, которое определяет принципы мирного освоения космоса и его коммерческого использования. В таком случае Россия была бы вынуждена разорвать сотрудничество с Китаем, что оставило бы Пекин в космической изоляции.

Таким образом, Путин оказался бы перед четким выбором: война и дальнейший упадок экономики, технологий и космической отрасли или мир и процветание благодаря восстановлению сотрудничества с Западом.

В то же время неизвестно, пойдет ли москва на это соглашение. Однако, учитывая нынешний кризис в российской космической индустрии, этот сценарий выглядит значительно более реалистичным, чем попытки России самостоятельно реализовать свои космические планы.

Напомним,

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