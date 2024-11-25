«Роскосмос» снова сталкивается с проблемами на МКС: астронавты обнаружили токсичный запах

Российские космонавты столкнулись с токсичным запахом во время миссии по перевозке трех тонн продовольствия, топлива и припасов на Международную космическую станцию. После открытия люка космического корабля «Прогресс МС-29» 23 ноября они заметили неприятный запах и капли, что заставило экипаж закрыть люк модуля «Поиск», который отделял его от остальной космической станции.

Об этом сообщает Ars Technica.

NASA сообщило, что датчики загрязнения проанализировали состояние воздуха на станции. К воскресенью диспетчеры проинформировали, что качество воздуха в норме. Однако, по словам Анатолия Зака, который пишет о космосе на сайте Russian Space Web, запах был токсичным и космонавтам пришлось надеть защитное оборудование и активировать дополнительную систему очистки воздуха.В американском сегменте МКС астронавт NASA почувствовал запах, похожий на аэрозольную краску.

В воскресенье NASA заявило, что нет беспокойств относительно безопасности экипажа и работы по открытию люка между модулем «Поиск» и кораблем «Прогресс МС-29» продолжаются. Отметим, что модуль «Поиск» с 2009 года соединен с российским модулем «Звезда».

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Это небольшая конструкция, используемая для стыковки космических кораблей и выходов в открытый космос на российском сегменте МКС. И хотя причина неприятного запаха пока не выяснена, но ранее российские космические аппараты имели утечки жидкости из системы охлаждения корабля, что могло случиться и на этот раз. Последний инцидент произошел в феврале 2023 года.

Из-за финансовых и кадровых трудностей, вызванных войной России против Украины, «Роскосмос» сталкивается с многочисленными техническими проблемами. Как война влияет на «Роскосмос»:

Экономические санкции ограничивают бюджет для космической программы, что ведет к сокращению ресурсов на поддержку и развитие новых проектов.

Россияне сталкиваются с ограничениями в сотрудничестве с международными космическими агентствами. Это снижает возможности для обмена необходимыми технологиями.

Вследствие политической ситуации и мобилизации кадров россия имеет проблемы с содержанием высококвалифицированных специалистов в космической отрасли. Это также влияет на эффективность ее программ.

Напомним,

Ученые обнаружили экзопланету LHS 1140 b, расположенную в 48 световых годах от Земли, которая может иметь жидкую воду и атмосферу. Планета находится в «зоне Златовласки» и имеет массу в шесть раз больше Земли.

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