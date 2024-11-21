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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
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Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

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"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
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Украинский флаг развернули в космосе

Украинский флаг развернули в космосе

Киев  •  УНН

 • 3509 просмотра

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Экипаж миссии SpaceX Polaris Dawn развернул флаг Украины с логотипом UNITED24 в космосе на высоте 1400 км.

Украинский флаг с логотипом UNITED24 развернули в космосе - в рамках первой туристической миссии SpaceX Polaris Dawn. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение платформы UNITED24.

Возглавил путешествие друг платформы и нашего амбассадора Скотта Келли - американский предприниматель и коммерческий астронавт Джаред Айзекман. В состав чисто гражданского экипажа вошли 4 человека - именно они развернули сине-желтый флаг с цифрой 24 в капсуле космического корабля Dragon 2.

Во время миссии, которую полностью транслировали в прямом эфире, Айзекман и инженер SpaceX Сара Гиллис по очереди выбрались из капсулы, выполнили серию маневров над Австралией, Новой Зеландией и Тихим океаном и вернулись обратно. "Мы знаем, что это лишь один шаг в значительно более длинном путешествии, и очень гордимся быть частью этого, - скромно комментирует Джаред свое достижение, - Дома у всех нас много работы, но отсюда Земля кажется идеальным миром".

Два года назад Джаред поддержал сбор Скотта Келли через UNITED24, пожертвовав 100 000 долларов на авто скорой помощи. Теперь благодаря ему украинский флаг прошел по эллиптической орбите путь на рекордном со времен программы "Аполлон" расстоянии - 1400 км от Земли.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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