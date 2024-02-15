В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ
На российском оборонном предприятии в Алтайском крае произошел взрыв, местные жители сообщают, что почувствовали мощную ударную волну, от которой дрожали стекла.
Британия поставит Украине тысячи БПЛА - министр обороны Шаппс
Великобритания поставит тысячи беспилотников в Украину в рамках пакета помощи на сумму 200 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине защититься от России и обеспечить поражение путина.
На пенсии и другие выплаты в январе ушло 37 млрд грн, их осуществляют вовремя и в полном объеме - Минфин
Правительство Украины выделило 37 млрд грн на социальные выплаты в январе 2024 года, в том числе 20,9 млрд грн на пенсии и 4,7 млрд грн на льготы и субсидии, и выплаты были осуществлены вовремя и в полном объеме.
Энергетики вернули свет более 42 тысячам потребителей, продолжается восстановление сетей и оборудования - Минэнерго
Энергетики восстановили электроснабжение для более 42 000 потребителей, в то время, как во многих пострадавших от ракетного обстрела регионах Украины продолжается ремонт поврежденных сетей и оборудования.
В Воздушных силах предупредили о повторных пусках вражеских ракет
ВС ВС Украины предупредили о запусках вражеских ракет и угрозе баллистических ракетных атак со стороны Белгородской области россии.
Поставки и эвакуация в Авдеевку затруднена, но задействована запасная логистическая артерия - Лиховой
Украинские войска маневрируют в Авдеевке для перемещения на более выгодные позиции, сталкиваясь с проблемами с путями снабжения и эвакуации, но при этом используется резервная логистическая артерия.
Операция "Перун": для оправдания агрессии против Украины россияне начали активно привлекать иностранные СМИ
По данным украинской разведки, россияне начали активную фазу информационной операции "Перун" по привлечению иностранных СМИ к оправданию агрессии против Украины и освещению ситуации в выгодном для кремля свете.
На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили пять важных объектов россиян - Тарнавский
Россияне выпустили более 1000 артиллерийских снарядов и совершили 43 авиаудара по украинским позициям в оперативном районе "Таврия", но украинские военные удержали позиции и уничтожили более 500 российских военнослужащих, а также 55 единиц техники и вооружения.
"Грязная кампания" против Минобороны и ДОТ: при чем здесь фирма с сомнительной репутацией, которая пытается заблокировать тендеры по питанию для ВСУ
Сомнительная компания, которая уже попадала в скандалы, вероятно, пытается заблокировать тендеры по питанию для Вооруженных Сил Украины.
Украина будет в суде ООН доказывать нарушение рф приказа о прекращении военных действий - Кориневич
На стадии рассмотрения дела по существу Украина будет доказывать, что россия нарушила приказ Международного суда ООН о временных мерах по делу "Украина против России", продолжая военные действия в Украине после вынесения этого приказа.