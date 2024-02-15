В алтайском крае произошел взрыв на заводе "роскосмоса" - росСМИ

Утром, 15 февраля, в алтайском крае прогремел взрыв в районе российского оборонного предприятия. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

Так, жители бийска алтайского края утром слышали взрыв, а затем наблюдали столб дыма над городом. Местные говорят, что почувствовали мощную ударную волну, от которой содрогались окна.

Местный мэр Виктор Щигрев поспешил заверить россиян, все взрыва это плановая работа предприятия.

Сегодня бойчане услышали "хлопок" в районе промзоны. Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет - уверяет мэр Бойска в своем Telegram-канале.

российские власти не стали уточнять на каком из предприятий проводят такие работы, но СМИ выяснили, что взрыв мог произойти на режимном заводе АО "Федеральный научно-производственный центр "Алтай"" (ФНПЦ "Алтай").

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Справочно

ФНПЦ "Алтай" - это оборонно-промышленное предприятие принадлежит АО "Корпорация "Московский институт теплотехники"", которое, в свою очередь, входит в госкорпорацию "Роскосмос".

Научно-производственный центр находится в санкционных списках ЕС, США, Украины и Японии.

Напомним

Ночью в результате попадания беспилотника в курской загорелась нефтебаза, предварительно пострадавших нет. Источники УНН подтвердили, что ночная атака на нефтебазу "Полевая" в курской области - это спецоперация Главного управления разведки министерства обороны Украины.