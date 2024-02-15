У Курську палає нафтобаза – росія заявила про влучання українського БПЛА
Київ • УНН
Нафтобаза в Курській області Росії загорілася після того, як губернатор звинуватив Україну в атаці на неї за допомогою безпілотного літального апарату.
У Курську загорілася нафтобаза внаслідок влучання безпілотника, попередньо постраждалих немає. Про це повідомив губернатор російської області Роман Старовойт, передає УНН.
Деталі
Російський губернатор Курської області звинуватив Україну в атаці.
Внаслідок атаки українського БПЛА у Курському районі сталася пожежа на нафтобазі. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Усі спецслужби зараз працюють на місці. Прошу зберігати спокій
Місцеві телеграм-канали публікують відео з місця події.
Атака росіян по нафтобазі у Харкові призвела до витоку 3000 тонн нафти в навколишнє середовище, екологи перевіряють воду у річці Уди12.02.24, 22:44 • 30301 перегляд