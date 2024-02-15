В Курске пылает нефтебаза - россия заявила о попадании украинского БПЛА

Республиканцы не будут голосовать за пакет международной помощи, пока не будут утверждены меры по безопасности границ США

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет проводить немедленное голосование по пакету международной помощи Украине, Израилю и Тайваню, пока не будут одобрены меры по безопасности границ.