ГУР атакувало нафтобазу "Польова" у курській області рф
Київ • УНН
Джерело підтвердило, що Головне управління розвідки України здійснило нічну атаку на нафтобазу в курській області росії, яка спричинила пожежу, але про постраждалих не повідомляється.
Атака на нафтобазу "Польова" у курській області рф - це спецоперація ГУР, повідомило УНН джерело в спецслужбах.
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Джерело УНН підтвердило, що нічна атака на нафтобазу "Польова" у курській області - це спецоперація Головного управління розвідки міністерства оборони України.
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Губернатор курської області роман старовойт заявляв, що вночі внаслідок влучання безпілотника у курську загорілася нафтобаза, попередньо постраждалих немає.