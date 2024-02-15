ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф - источник

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  176591 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  225879 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  235405 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  223103 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  323080 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356804 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф - источник

Источник подтвердил, что Главное управление разведки Украины осуществило ночную атаку на нефтебазу в курской области россии, которая вызвала пожар, но о пострадавших не сообщается.

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ГУР атаковало нефтебазу "Полевая" в курской области рф - источник

рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Согласно сообщению Военно-морских сил Украины, россия держит в Черном море один корабль-носитель "Калибров".

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рф держит в Черном море ракетоноситель до 4 "Калибров" - ВМС

Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

Министерство обороны Украины внедряет новую систему закупок в соответствии со стандартами НАТО для устранения коррупционных рисков в сфере закупок для Вооруженных Сил.

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Яиц по 17 больше будет: Минобороны обновило систему закупок продуктов для ВСУ

В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 13 из 26 ракет, запущенных российскими войсками в течение ночи.

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В небе над Украиной уничтожили 13 из 26 вражеских ракет

Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

Городской голова сообщил, что в результате российской ракетной атаки на Львов были повреждены две школы, детский сад, 18 жилых домов и ранены три человека.

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Вражеская атака на Львов: повреждены две школы, садик и 18 жилых домов - мэр

По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

За минувшие сутки Херсонская область подверглась 18 обстрелам со стороны российских войск, в результате которых погиб 1 человек, еще 5 получили ранения, в том числе ребенок, по данным главы областной военной администрации.

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По Херсонской области россияне выпустили 192 снаряда, есть погибший, среди пяти раненых ребенок

Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

Польша поднимала авиацию во время российской ракетной атаки на Украину в качестве меры предосторожности.

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Польша поднимала авиацию во время ракетной атаки рф на Украину

На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов

Российские военные обстреляли артиллерией и сбросили мины в Сумской области, вызвав 7 взрывов.

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На Сумщине ночью прогремели 7 взрывов из-за вражеских обстрелов

Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве

Председатель парламентского бюджетного комитета Пидласа встретилась с представителями МВФ в Киеве, чтобы обсудить экономическую ситуацию в Украине и прогресс в проведении структурных реформ в рамках программы МВФ.

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Глава бюджетного комитета ВР Пидласа встретилась с руководством миссии МВФ в Киеве

Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки

Восемь гражданских погибли и 13 получили ранения в результате обстрелов со стороны российских войск в Донецкой области за минувшие сутки.

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Восемь погибших, 13 раненых - последствия вражеских обстрелов Донетчины за сутки