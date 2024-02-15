В алтайському краї відбувся вибух на заводі "роскосмосу" - росЗМІ
Київ • УНН
На російському оборонному підприємстві в Алтайському краї стався вибух, місцеві жителі повідомляють, що відчули потужну ударну хвилю, від якої тремтіли шибки.
Вранці, 15 лютого, в алтайському краї пролунав вибух в районі російського оборонного підприємства. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише УНН.
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Так, жителі бійська алтайського краю вранці чули вибух, а згодом спостерігали стовп диму над містом. Місцеві кажуть, що відчули потужну ударну хвилю, якої здригались вікна.
Місцевий мер віктор щигрєв поспішив запевнити росіян, всі вибуху це планова робота підприємства.
Сьогодні бійчани почули "хлопок" в районі промзони. Це, згідно з технологічним процесом, проводилися роботи одним із підприємств нашого міста. Приводу для занепокоєння немає
російська влада не стал уточнювати на якому з підприємств проводять такі роботи, але ЗМІ з'ясували, що вибух міг статися на режимному заводі АТ "Федеральний науково-виробничий центр „Алтай"" (ФНВЦ „Алтай").
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ФНВЦ "Алтай" - це оборонно-промислове підприємство належить АТ "Корпорація "Московський інститут теплотехніки"", яке, своєю чергою, входить до держкорпорації "Роскосмос".
Науково-виробничий центр знаходиться у списках санкцій ЄС, США, України та Японії.
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