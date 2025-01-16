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Мир в обмін на космос: як Трамп може змусити путіна зупинити війну

Київ • УНН

 • 29048 перегляди

росія втрачає позиції в космічній галузі через санкції та війну в Україні. Трамп може використати це як важіль тиску, запропонувавши путіну участь у програмі Artemis в обмін на припинення війни.

росія має амбіції розвивати свою космічну програму, але її можливості значно обмежені через санкції та війну в Україні. Дональд Трамп може використати це як шанс для переговорів, запропонувавши путіну участь у міжнародній космічній програмі в обмін на мир.

Про це пише The Hill, передає УНН.

Деталі

росія планує створити нову орбітальну станцію, яка має замінити її сегмент на Міжнародній космічній станції після завершення її експлуатації приблизно у 2030 році. Крім того, москва співпрацює з Китаєм у межах проєкту створення місячної бази, яка, за планами, матиме ядерний реактор для забезпечення енергією.

Як зазначається в нещодавньому дослідженні Інституту досліджень зовнішньої політики (Foreign Policy Research Institute), виконання цих планів рф є сумнівним.

Науковці визначають низку факторів, які роблять стабільний розвиток російської космічної галузі практично неможливим. Серед них – міжнародні санкції, ембарго на постачання високотехнологічного промислового обладнання, дефіцит кваліфікованих кадрів, обмежені фінансові ресурси, які розпорошуються між занадто великою кількістю проєктів, розрив космічного співробітництва із західними країнами (за винятком роботи на МКС), а також загальна неефективність російської космічної індустрії.

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За оцінками дослідників, нинішній занепад російської космічної програми розпочався ще у 2014 році, коли путін анексував Крим, а після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році ситуація лише погіршилася.

Однак насправді проблеми російської космонавтики сягають ще глибшого коріння. Після розпаду СРСР росія так і не змогла повернути собі колишню могутність у космосі. Дехто вважає, що початок занепаду можна відстежити ще з 1966 року – після смерті Сергія Корольова, легендарного конструктора радянської космічної програми, який, що іронічно, був українцем. Його смерть через невдалу операцію стала одним із факторів, через які СРСР програв США перегони за висадку на Місяць у 1969 році.

Ще одним показовим свідченням стагнації стало нещодавнє досягнення росіян: вони запустили 2000-у ракету сімейства Р-7. Цей носій був створений ще за Корольова і став першою радянською міжконтинентальною балістичною ракетою. Саме він вивів на орбіту перший штучний супутник Землі у 1957 році та Юрія Гагаріна у 1961 році. Відтоді росія майже не змінила базову конструкцію і продовжує використовувати його варіації.

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Тим часом США активно розвивають власні космічні проекти. Такі компанії, як SpaceX і Rocket Lab, зробили запуски більш доступними, а Blue Origin тестує нову важку ракету New Glenn. У процесі розробки також знаходиться надважка ракета Starship від SpaceX.

росія мала шанс повернути собі частину колишньої слави через співпрацю з NASA. Спільне використання МКС було вигідним для обох сторін: США отримали аргумент для фінансування станції, а росіяни змогли залишити своїх космонавтів у космосі після закриття станції "Мир".

Однак москва обрала інший шлях. Замість участі в амбітній американській програмі Artemis, яка передбачає повернення людей на Місяць і потенційні польоти на Марс, путін вирішив вкласти ресурси у війну проти України. У результаті москва витрачає мільярди доларів на військові дії, а не на розвиток науки та технологій.

Крім того, багато талановитих інженерів і вчених тікають із росії, побоюючись мобілізації та репресій. Санкції, ймовірно, лише посиляться після можливого повернення Дональда Трампа до Білого дому, що ще більше вдарить по російському технологічному сектору.  

Якщо Трамп справді має намір завершити війну в Україні, він може використати космічну програму як елемент переговорів. Один із можливих варіантів – запропонувати путіну участь у програмі Artemis в обмін на припинення війни.

Трамп міг би нагадати кремлю, що росія змогла залишатися космічною державою лише завдяки співпраці із Заходом. Без підтримки США вона ризикує повністю втратити конкурентоспроможність у космосі. Якщо москва погодиться на мир, вона отримає доступ до американських технологій, можливість відправляти своїх космонавтів на Місяць і співпрацювати з такими компаніями, як SpaceX.

Ще однією умовою стала б підписання Artemis Accords – міжнародної угоди, яка визначає принципи мирного освоєння космосу та його комерційного використання. У такому разі росія була б змушена розірвати співпрацю з Китаєм, що залишило б Пекін у космічній ізоляції.

Таким чином, путін опинився б перед чітким вибором: війна і подальший занепад економіки, технологій та космічної галузі або мир і процвітання завдяки відновленню співпраці із Заходом.

Водночас невідомо, чи піде москва на цю угоду. Однак, з огляду на нинішню кризу в російській космічній індустрії, цей сценарій виглядає значно реалістичнішим, ніж спроби росії самостійно реалізувати свої космічні плани.

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Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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