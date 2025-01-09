Минздрав может изменить руководство по лечению людей-бабочек - Ляшко.

Эксперты Министерства здравоохранения Украины могут пересмотреть адаптивное клиническое руководство по лечению пациентов с буллезным эпидермолизом, которое было утверждено в 2016 году. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Киеве, пишет УНН.

Контекст

С 2016 года действуют адаптированное клиническое руководство, основанное на доказательствах, и протокол на его основе, утвержденный Министерством здравоохранения Украины, которые были составлены на основании международных рекомендаций от 2012 года по уходу за ранами больных буллезным эпидермолиз (люди-бабочки).

В этих документах прописано, что для ухода за ранами могут использоваться конкретные повязки одного производителя - шведской компании Mölnlycke Health Care. С тех пор появилось много сертифицированных производителей, которые производят качественные и более дешевые в несколько раз аналоги, но из-за того, что в этой документации указан производитель, то другие к государственным тендерам фактически не допускаются.

Соответствующее руководство комиссия должна была пересмотреть еще в 2019 году. "Представленное адаптированное клиническое руководство должно быть пересмотрено не позднее 2019 г. мультидисциплинарной рабочей группой с участием главного внештатного специалиста Минздрава Украины, практикующих врачей, оказывающих первичную и вторичную медицинскую помощь, ученых, организаторов здравоохранения, представителей общественных организаций, заинтересованных в повышении качества медицинской помощи, и др.", - говорится в руководстве.

Если мы внимательно почитаем стандарты, то там прописано, что пересматривается в случае необходимости каждые пять лет. То есть у нас сейчас более 120 экспертов в согласованных стандартах работают. В случае, если нет принятого решения о том, что надо вносить изменения, то нет критической необходимости в пересмотре данного стандарта - сказал Ляшко.

Министр отметил, что проинформирован о ситуации, которая возникла с поставками повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом. Ляшко, в частности, напомнил, что ее рассматривал комитет ВР по вопросам здоровья нации, и в заседании участвовали представители Антимонопольного комитета Украины. Кстати, в АМКУ сообщили депутатам, что на рынке отсутствует конкуренция в поставках повязок.

И Минздрав там четко выразил свою позицию, что технические требования к закупкам повязок, которые нужны для этих людей, постоянно прописываются группой экспертов - сказал Ляшко.

Стоит отметить, что указанные министром эксперты разрабатывают техническое задание для тендеров по закупке средств для ухода за ранами пациентов с буллезным эпидермолизом именно на основе упомянутых руководства и протокола. Таким образом из года в год уже более пяти лет создается искусственная монополия для одного производителя - шведской компании Mölnlycke Health Care, что ставит под вопрос объективность и незаангажированность экспертов.

Министр отметил, что сейчас все пациенты обеспечены необходимыми повязками.

"Министерство здравоохранения совместно с ГП "Медицинские закупки Украины" делает все возможное, чтобы эти повязки были в наличии. Того качества, которое нужно", - подчеркнул Ляшко.

Добавим

Ранее УНН получил информацию, указывающую на то, что шведская компания Molnlycke Health Care, которая занимает монопольное положение на украинском рынке медицинских повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом, может быть причастна к финансированию общественного союза "Орфанные заболевания Украины", который возглавляет Татьяна Кулеша. Союз фактически стал рупором компании, которая помогает сохранять монополию Molnlycke на рынке медицинских повязок в Украине, и лоббирует ее интересы.

В своих публичных выступлениях Кулеша постоянно подчеркивает, что альтернативы шведским повязкам нет, и защищает продукцию Molnlycke, несмотря на наличие качественных и более дешевых аналогов, которые успешно используются в других странах.

Эксперты, опрошенные УНН, отмечают, что ситуация вокруг Molnlycke Health Care имеет явные признаки конфликта интересов и коррупционной составляющей. В то же время попытки других производителей предложить альтернативные повязки для государственных тендеров блокируются благодаря влиянию "Орфанных заболеваний Украины" и ее лидера.

Бывший министр здравоохранения Зоряна Скалецкая отметила, что Министерство здравоохранения должно обязательно разобраться в ситуации и сделать все необходимое для обеспечения интересов пациентов. Она подчеркнула, что орфанные заболевания требуют особого внимания, ведь из-за редкости этих болезней у государственных органов может быть недостаточно информации для быстрого реагирования.

Напомним

УНН начал расследование, чтобы выяснить, как шведской компании Molnlycke Health Care, специализирующейся на производстве повязок, удалось создать монополию на украинском рынке. Ведь производитель обеспечил себе безапелляционное доминирование в государственных тендерах для закупки средств для ухода за ранами для больных с буллезным эпидермолизом. На рынок, например, пытаются не допустить в том числе украинского производителя, который предлагает такие же супертонкие повязки, но в четыре раза дешевле. Предварительный анализ в частности выявил возможный конфликт интересов в тендерных закупках через общественный союз, который возглавляет Татьяна Кулеша. В частности, есть обоснованные подозрения считать, что Molnlycke Health Care использует Кулешу для лоббирования собственных связей.

Справочно: Буллезный эпидермолиз - редкое генетическое заболевание, делающее кожу чрезвычайно хрупкой. Таких больных еще называют люди-бабочки. Даже незначительное механическое воздействие может вызвать образование волдырей, открытых ран и рубцов на их коже. Это нарушение влияет не только на кожу, но и на ногти, волосы, слизистые оболочки. Лечение включает специальный уход за ранами, использование защитных повязок, медикаментозную терапию и хирургическое вмешательство в тяжелых случаях. Из-за значительного влияния на качество жизни пациентов, обеспечение доступа к необходимым средствам ухода является критически важным. Сейчас таких больных в Украине более 300.