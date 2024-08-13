Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило около 20 образцов боевых бронированных машин типа MRAP с начала широкомасштабного вторжения рф. Эти машины имеют усиленную защиту от мин и засад. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает УНН.

С начала широкомасштабного вторжения рф Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP - говорится в сообщении Минобороны.

Бронемашины MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) - класс военной техники с усиленной баллистической защитой корпуса, выпущенных оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и др.

Бронемашины, созданные по принципу MRAP, состоят из капсулы, обеспечивающей защиту личного состава во время подрыва. Двигатель и колеса выступают в роли взрывопоглощающих элементов, которые принимают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля.

Арсенал бронированных средств украинского войска пополнила и продукция украинских производителей сектора ВВТ, созданная по этой технологии.

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