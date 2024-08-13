Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ около 20 образцов бронемашин с защитой от мин и засад
Киев • УНН
Министерство обороны Украины с начала широкомасштабного вторжения рф кодифицировало около 20 образцов боевых бронированных машин типа MRAP. Эти машины имеют усиленную защиту от мин и засад.
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило около 20 образцов боевых бронированных машин типа MRAP с начала широкомасштабного вторжения рф. Эти машины имеют усиленную защиту от мин и засад. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает УНН.
С начала широкомасштабного вторжения рф Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках около 20 образцов боевых бронированных машин, созданных по принципу MRAP
Бронемашины MRAP (от англ. Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад) - класс военной техники с усиленной баллистической защитой корпуса, выпущенных оборонными концернами США, Великобритании, Австралии, Турции и др.
Бронемашины, созданные по принципу MRAP, состоят из капсулы, обеспечивающей защиту личного состава во время подрыва. Двигатель и колеса выступают в роли взрывопоглощающих элементов, которые принимают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность модуля.
Арсенал бронированных средств украинского войска пополнила и продукция украинских производителей сектора ВВТ, созданная по этой технологии.
Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ українську башту для М1135 августа 2024, 13:34 • 29904 просмотра