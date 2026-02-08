Минобороны привлекает семьи военнослужащих к реформированию системы сопровождения

Министерство обороны начинает дополнительные консультации с семьями военнослужащих по реформированию системы сопровождения. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.

Люди являются ключевой ценностью украинской армии, поэтому любые изменения в системе социального сопровождения должны прежде всего работать на военнослужащих и на их семьи. Это сложная и сенситивная тема, в частности для семей военных, пропавших без вести во время боевых действий, и именно поэтому мы подходим к этому вопросу максимально ответственно и осторожно