Минобороны привлекает семьи военнослужащих к реформированию системы сопровождения
Киев • УНН
Минобороны начинает консультации с семьями военнослужащих и Офисом военного омбудсмена. Это поможет определить эффективную модель социального сопровождения для тех, кто в ней больше всего нуждается.
Министерство обороны начинает дополнительные консультации с семьями военнослужащих по реформированию системы сопровождения. Об этом сообщает Минобороны, пишет УНН.
Люди являются ключевой ценностью украинской армии, поэтому любые изменения в системе социального сопровождения должны прежде всего работать на военнослужащих и на их семьи. Это сложная и сенситивная тема, в частности для семей военных, пропавших без вести во время боевых действий, и именно поэтому мы подходим к этому вопросу максимально ответственно и осторожно
Минобороны начинает дополнительные консультации с семьями военнослужащих и с представителями бригад и Офисом военного омбудсмена, чтобы определить модель, которая будет эффективной в нынешних условиях и обеспечит качественную поддержку для тех, кто в ней больше всего нуждается.
После завершения консультаций будет принята согласованная модель и определены дальнейшие шаги. Обо всех решениях и изменениях будем сообщать отдельно и заблаговременно, отметили в Минобороны.
Всех желающих приглашают присоединиться к обсуждению изменений в системе социального сопровождения военнослужащих, пропавших без вести, и членов их семей.
Свои предложения можно присылать на e-mail: [email protected].
Правительство увеличило минимальные пенсионные выплаты для членов семей погибших и пропавших без вести военных05.02.26, 18:08 • 4663 просмотра