Міноборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу

Міністерство оборони розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців щодо реформування системи супроводу. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Люди є ключовою цінністю українського війська, тому будь-які зміни в системі соціального супроводу мають насамперед працювати на військовослужбовців і на їхні родини. Це складна і сенситивна тема, зокрема для родин військових, зниклих безвісти під час бойових дій, і саме тому ми підходимо до цього питання максимально відповідально та обережно