Міноборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу

$43.140.00
50.900.00
ukenru
Ексклюзив
10:00 • 3146 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
7 лютого, 20:45 • 19183 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 33236 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 31972 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 37159 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 30160 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 27972 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 38445 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 49239 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 45885 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.8м/с
78%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Вимкнення Starlink паралізувало ключову тактику російських військ - ЗСУ8 лютого, 02:11 • 5698 перегляди
"Свобода Ірану": тисячі людей вийшли на демонстрацію в Берліні на підтримку іранських повстанцівPhoto8 лютого, 02:48 • 6578 перегляди
Платіть самі: окупанти знімають з себе відповідальність за зруйновані будинки - ЦНС8 лютого, 03:22 • 14738 перегляди
США змінюють тактику проведення переговорів щодо України - AP8 лютого, 04:30 • 22920 перегляди
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 11837 перегляди
Публікації
Квітковий символізм – як обрати букет із сенсом на День закоханихPhoto07:00 • 11849 перегляди
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунківPhoto7 лютого, 07:00 • 37256 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 57790 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 51753 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 53040 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джефф Безос
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Іран
Харківська область
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto6 лютого, 17:59 • 19375 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 33484 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 35376 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 44139 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 47064 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Шахед-136
BFM TV

Міноборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Міноборони розпочинає консультації з родинами військовослужбовців та Офісом військового омбудсмана. Це допоможе визначити ефективну модель соціального супроводу для тих, хто її найбільше потребує.

Міноборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу

Міністерство оборони розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців щодо реформування системи супроводу. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.

Люди є ключовою цінністю українського війська, тому будь-які зміни в системі соціального супроводу мають насамперед працювати на військовослужбовців і на їхні родини. Це складна і сенситивна тема, зокрема для родин військових, зниклих безвісти під час бойових дій, і саме тому ми підходимо до цього питання максимально відповідально та обережно

- йдеться у повідомленні.

Міноборони розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців і з представниками бригад та Офісом військового омбудсмана, аби визначити модель, яка буде ефективною в нинішніх умовах і забезпечить якісну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.

Після завершення консультацій буде ухвалена узгоджена модель та визначені подальші кроки. Про всі рішення і зміни будемо повідомляти окремо і завчасно, зазначили в Міноборони.

Всіх бажаючих запрошують долучитися до обговорення змін в системі соціального супроводу військовослужбовців зниклих безвісти та членів їх сімей.

Свої пропозиції можна надсилати на e-mail: [email protected].

Уряд збільшив мінімальні пенсійні виплати для членів сімей загиблих та зниклих безвісти військових05.02.26, 18:08 • 4661 перегляд

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
Війна в Україні
Міністерство оборони України