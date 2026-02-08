Міноборони залучає родини військовослужбовців до реформування системи супроводу
Київ • УНН
Міноборони розпочинає консультації з родинами військовослужбовців та Офісом військового омбудсмана. Це допоможе визначити ефективну модель соціального супроводу для тих, хто її найбільше потребує.
Міністерство оборони розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців щодо реформування системи супроводу. Про це повідомляє Міноборони, пише УНН.
Люди є ключовою цінністю українського війська, тому будь-які зміни в системі соціального супроводу мають насамперед працювати на військовослужбовців і на їхні родини. Це складна і сенситивна тема, зокрема для родин військових, зниклих безвісти під час бойових дій, і саме тому ми підходимо до цього питання максимально відповідально та обережно
Міноборони розпочинає додаткові консультації з родинами військовослужбовців і з представниками бригад та Офісом військового омбудсмана, аби визначити модель, яка буде ефективною в нинішніх умовах і забезпечить якісну підтримку для тих, хто її найбільше потребує.
Після завершення консультацій буде ухвалена узгоджена модель та визначені подальші кроки. Про всі рішення і зміни будемо повідомляти окремо і завчасно, зазначили в Міноборони.
Всіх бажаючих запрошують долучитися до обговорення змін в системі соціального супроводу військовослужбовців зниклих безвісти та членів їх сімей.
Свої пропозиції можна надсилати на e-mail: [email protected].
