Минобороны объяснило новый порядок проверки данных для отсрочки родителям детей с инвалидностью

Для родителей детей с инвалидностью до 18 лет изменили порядок проверки данных, от которых зависит автоматическое продление отсрочки от мобилизации. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отныне система проверяет информацию о ребенке по данным последнего выданного свидетельства о рождении. В Минобороны поясняют, что это позволяет точнее сверять информацию с государственными реестрами.

Если ребенок имеет регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН), его также могут использовать для проверки.

Вся информация сверяется с данными Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Если отсрочка не продлилась автоматически, в Минобороны советуют в первую очередь проверить, корректно ли внесены данные о ребенке и его свидетельство о рождении.

Для успешной проверки в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) должно быть указано именно последнее выданное свидетельство о рождении — то, что внесено в ГРАГС и отображается в приложении "Дія".

Проверить это можно в "Дії": открыть раздел "Документы", найти актовую запись о рождении ребенка, перейти к "Полной информации" и убедиться, что отображается свидетельство с самой поздней датой выдачи.

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В Минобороны обращают внимание: проверять нужно именно актовую запись, а не только электронную копию свидетельства.

Если актовая запись в "Дії" не отображается, следует обратиться в орган ГРАГС для проверки и внесения необходимых сведений. Причиной могут быть отсутствующие или некорректные данные, в частности ФИО, дата рождения или РНУКПН.

Выяснить, какое именно свидетельство внесено в ЕИССС, можно в органе социальной защиты населения или в отделении Пенсионного фонда Украины — лично или через горячую линию.

При необходимости в Пенсионном фонде также можно обновить персональные данные ребенка и информацию о его инвалидности.

После внесения изменений пользователь может повторно подать запрос на отсрочку через приложение "Резерв+". Для этого нужно открыть раздел "Сервисы", выбрать оформление отсрочки, указать основание "наличие ребенка с инвалидностью до 18 лет", проверить данные и отправить запрос.

В Минобороны напомнили, что сейчас более 90% отсрочек продлеваются автоматически. Если основание для отсрочки сохраняется и подтверждается государственными реестрами, повторно подавать документы не нужно.

Более 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически - Минобороны