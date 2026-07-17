Более 90% отсрочек от мобилизации продлеваются автоматически - Минобороны
Киев • УНН
Минобороны сообщает, что отсрочки от мобилизации продлеваются автоматически для 22 категорий граждан. В случае ошибок в реестрах необходимо обратиться в ЦНАП.
Более 90% отсрочек от мобилизации снова продлеваются автоматически. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Подробности
Автоматическое продление работает для 22 категорий граждан. Непосредственно в Резерв+ сейчас могут оформить новую отсрочку 11 категорий.
При этом в большинстве случаев ничего не нужно делать. Если отсрочка оформлена правильно, а данные в государственных реестрах актуальны, она продлится сама.
Если в государственных реестрах не хватает информации, есть ошибки или данные не обновлены, стоит обратиться в ЦНАП, чтобы обновить документы.
Напомним
Юноши 2009 года рождения должны встать на воинский учет до 31 июля. Сделать это можно через приложение Резерв+, а с 1 августа — только при личном посещении ТЦК и СП.